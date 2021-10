Une résidente d’Edmundston est portée disparue

Elle a été vue pour la dernière fois au magasin Canadian Tire à Edmundston durant la soirée du 8 octobre, indique la police.

Nicole Therrien mesure environ 1,7 mètre (5 pieds et 10 pouces) et pèse environ 56 kilos (125 livres). Ses cheveux sont brun foncé et ses yeux sont bruns.

Elle conduit un véhicule Hyundai Tucson 2007 vert immatriculé GPV 917 au Nouveau-Brunswick. Des autocollants roses illustrant le logo de Browning Mossy Oak figurent sur les vitres à l’arrière du véhicule.

La police d'Edmundston demande à toute personne qui aurait des renseignements sur l'endroit où Mme Therrien pourrait se trouver de communiquer avec elle au 506-739-2100.

Il est toujours possible de communiquer avec le service anonyme Échec au crime au 1-800-222-8477.