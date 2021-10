La Cour fédérale sur le point de décider du sort du major-général Dany Fortin

C’est la question que doit trancher mardi la juge Ann Marie McDonald de la Cour fédérale, qui a été saisie du dossier en juin dernier par le haut gradé des Forces armées canadiennes.

Dany Fortin, qui était le visage de l’opération de distribution de vaccins depuis novembre 2020, a été évincé de ses fonctions le 14 mai après qu’une allégation d'inconduite sexuelle eut fait surface.

Un mois plus tard, le major général a contesté cette décision en déposant une demande de révision judiciaire à la Cour fédérale. Sa cause a été entendue les 28 et 29 septembre.

Dany Fortin a plaidé que sa mise au rancart est le résultat d'une ingérence politique du gouvernement Trudeau, et qu'il n'a pas eu droit à l’équité procédurale requise ni à la présomption d’innocence.

Les avocats du gouvernement fédéral arguent plutôt que la décision a été prise par le chef d’état-major par intérim de la Défense canadienne, le général Wayne Eyre, dans l’intérêt supérieur de la campagne de vaccination.

Depuis que cette affaire a surgi dans l'espace public, l'allégation d'inconduite sexuelle visant Dany Fortin s'est transformée en accusation formelle d'agression sexuelle.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec a déposé ce chef d'accusation contre lui le 18 août au palais de justice de Gatineau, en s'appuyant sur les résultats d’une enquête de la police militaire.

Les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1988. Le nom de la plaignante est protégé par une ordonnance de non-publication.

L’affaire sera traitée à compter du 5 novembre prochain.