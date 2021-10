Certains projets de ventilation dans les écoles étaient prévus avant la pandémie

Selon un rapport de la province, 3 des 14 projets de ventilation et de filtration d'air dans les écoles du Manitoba étaient prévus avant même l’apparition du premier cas de COVID-19 dans la province. Par conséquent, ils pourraient ne pas répondre aux contraintes qu'impose la pandémie, selon des experts.

Le mois dernier, le ministre de l’Éducation Cliff Cullen a mentionné que la province a investi 20,4 millions de dollars pour financer 14 projets pour améliorer la ventilation dans les écoles en période de COVID-19. Quarante millions de dollars supplémentaires seront versés aux divisions scolaires pour d'autres améliorations en matière de santé et de sécurité.

Ces projets devraient prendre fin entre l’été 2021 et l’été 2023.

Selon le microbiologiste, Philippe Lagacé-Wiens, les projets prévus avant le début de la pandémie pourraient ne pas répondre aux besoins actuels. Ces projets devraient être revisités pour correspondre à la réalité de COVID-19 à laquelle on fait face. [...] Je crois qu’avant la pandémie, le niveau d’importance de la ventilation dans les écoles n'était pas le même.

Le Dr Philippe Lagacé-Wiens fait partie du groupe de médecins qui ont cosigné une lettre adressée à la province pour faire davantage afin de réduire la propagation de la COVID-19.

La lettre réclamait aussi l’évaluation et la mise à jour urgentes des systèmes de ventilation et de filtration d’air dans les écoles.

Pour le Dr Lagacé-Viens, le nombre d'écoles manitobaines qui devraient bénéficier d'améliorations majeures en termes de ventilation au cours des deux prochaines années ne reflète pas le besoin de nombreux bâtiments anciens et la menace posée par la COVID-19 qui se propage de plus en plus facilement par voie aérienne.

Les projets déjà complétés font partie de la division scolaire Louis-Riel et celle de River East-Transcona.

Le Collège Jeanne-Sauvé a remplacé une unité de traitement d’air pour 130 000 dollars. Plusieurs autres mises à jour importantes de la ventilation ont été réalisées au sein de l’établissement de janvier à septembre de cette année.

Pour 4 millions de dollars, l’École Glenwood et l’École Salisbury Morse Place ont remplacé leur système à vapeur et des unités de ventilation.

En janvier 2021, la Division scolaire Louis-Riel a aussi soumis une demande de financement pour des systèmes de régulation numériques directs pour 27 de ses écoles. Ceci permettrait de contrôler directement les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation d'un immeuble à partir d'un point central.

Selon l’ingénieur mécanique, Matthew Froese, les normes de construction actuelles répondent aux exigences pour réduire la propagation de la COVID-19.

Cependant, de nombreux bâtiments plus anciens nécessitent des mises à jour majeures qui peuvent être coûteuses.

Bien que les mises à niveau jour du système de ventilation puissent prendre des années, Matthew Froese indique que les divisions scolaires peuvent faire plus, comme installer des filtres à haute efficacité pour les particules de l'air dans les pièces qui ne disposent pas d'une circulation d’air adéquate.