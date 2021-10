Les tests rapides pour détecter la COVID-19 déployés dans les écoles de Sherbrooke

Les 7500 tests sont disponibles dans les 38 écoles du territoire.

Plusieurs des 300 boîtes de 25 tests ont été livrées dans nos écoles après avoir fait les tests de qualité , explique le secrétaire général et directeur du service des communications du CSSRS, Donald Landry, au micro de l’émission Par ici l’info.

Un sondage a été effectué dans les écoles pour demander aux parents leur perception relative à l'utilisation de ces tests rapides.

Nous avons 30 écoles sur 38 où il y a eu des sondages en ligne. Environ 90 % des parents ont répondu oui si le besoin se présente d’effectuer des tests rapides. Il reste une compilation à faire pour les sondages papier , signale Donald Landry.

Le gouvernement avait annoncé le déploiement des tests de dépistage rapide dans toutes les écoles de la province le 14 septembre dernier, mais ils étaient offerts, pour le moment, seulement dans les régions les plus touchées par la pandémie.

Donald Landry soutient que cette mesure de dépistage est déployée cette semaine dans les écoles du CSSRS.

C’est notre personnel qui va effectuer les tests. Ce sera à géométrie variable en fonction de la disponibilité du personnel en fonction des élèves qui se présentent avec des symptômes , explique Donald Landry.

Garder son enfant à la maison

Le CSSRS demande aux parents de garder leurs enfants à la maison s’il présente des symptômes de la COVID-19. Il rappelle que l’école ne remplace pas le centre de dépistage.

Le test est effectué par prélèvement nasal, et le résultat est disponible après 15 minutes.

Les parents doivent encore se rendre au centre de dépistage lorsque leur enfant présente des symptômes le matin. Les écoles ne seront pas en mesure de prendre en charge les élèves qui ont des symptômes à la première heure le matin. Ce sera utilisé s’il y a un malaise au cours de la journée et que le parent nous a autorisés. Un test rapide nous permet de conclure rapidement qu’il y pas présence ou non de la COVID et de le retourner inutilement à la maison s’il est négatif , mentionne Donald Landry.

Il mentionne que le test final doit être fait au centre de dépistage. Un enfant qui reçoit un test positif doit rester à la maison et se soumettre aux consignes de la santé publique.

L’élève va recevoir des services scolaires à distance , assure Donald Landry.