Les conditions dans lesquelles on fêtera Noël se jouent maintenant selon des médecins

Des professionnels de la santé craignent les conséquences des rassemblements, notamment durant l'Action de grâce, sur le nombre de cas de COVID-19 en Alberta et sur les conditions dans lesquelles les Albertains passeront les fêtes de fin d’année.

Si l'on ne suit pas les règles, les choses vont vraiment empirer. On ne pourra pas profiter de Noël à cause de ça , dit le Dr Darren Markland, médecin aux soins intensifs à Edmonton.

Actuellement, dans la province, les rassemblements intérieurs sont limités à 2 foyers avec un maximum de 10 adultes vaccinés. Il n’y a pas de limite concernant les enfants de moins de 12 ans. Les personnes non vaccinées n’ont pas le droit de se rassembler à l'intérieur.

À l'extérieur, les rassemblements sont limités à 20 personnes et les personnes n'appartenant pas au même foyer doivent respecter la distanciation physique.

Aucune marge de manœuvre

Dans son dernier bilan daté de vendredi, Services de santé Alberta (AHS) répertoriait 17 839 cas actifs de COVID-19. Il y avait 1101 personnes hospitalisées en raison de la maladie, dont 250 aux soins intensifs.

Selon des données publiées lundi, les unités de soins intensifs sont occupées à 78 % de leur capacité d'accueil. Sans les lits supplémentaires, ce taux serait de 170 %, précise AHSServices de santé Alberta .

Chaque vague [de COVID-19] a détruit nos ressources, souligne le Dr Markland. Et on a déjà fait appel à l'armée, on n’a pas de réserves pour une cinquième vague.

Huit infirmières des Forces armées canadiennes ont été affectées à l’Hôpital Royal Alexandra d'Edmonton. Cette aide est la bienvenue, assure Darren Markland, mais ce n'est qu'une goutte d’eau dans l'océan, dit-il.

La présidente du Syndicat des infirmières unies de l'Alberta (UNA), Heather Smith, est du même avis que le médecin. Les Albertains doivent respecter les restrictions sanitaires pour ne pas submerger encore plus le système de santé, dit-elle.

On a atteint un seuil critique en termes de ce que l’on peut attendre de manière raisonnable non seulement des infirmières, mais des professionnels de santé. En fait, je pense qu’on a dépassé ce seuil il y a longtemps ici dans la province , assure-t-elle.

Dans une quinzaine de jours

Heather Smith et le Dr Markland ont du mal à imaginer quelles seraient les conséquences d'une augmentation des cas attribuable à l'Action de grâce.

C’est sûr que je vois les résultats quand les gens se rassemblent en grands groupes au cours d'une fin de semaine comme celle-ci , raconte Denise Walker qui travaille dans un centre de répartition des ambulances.

J’espère que les gens feront des choix différents de ceux qu'ils ont faits dans le passé et que les nombres [de cas de COVID-19 et d’hospitalisations] continueront à stagner ou à descendre.

L’an dernier en Alberta, les rassemblements de l’Action de grâce avaient entraîné une augmentation des cas. Il faudra attendre au moins deux semaines pour savoir si ce sera le cas également cette année.

D’après les informations de Travis McEwan et Julia Wong