Mouvement Montréal tiendrait un référendum sur le statut linguistique de la métropole

Balarama Holness entend toujours reconnaître Montréal comme une ville bilingue et réduire les dépenses du SPVM, malgré la fusion de son parti avec celui de Marc-Antoine Desjardins.

Les deux hommes présentaient lundi matin une déclaration commune sur la langue et la sécurité publique.

Or, le communiqué de l’annonce précise notamment que M. Holness entend reconnaître Montréal comme une ville bilingue tout en valorisant et en préservant la langue et la culture francophones dans la ville .

Ainsi, le chef de Mouvement Montréal propose une consultation d'un an de l'OCPM sur l'utilisation des langues anglaise et française au sein des institutions publiques et privées, suivie d'un référendum sur le statut linguistique de Montréal .

De plus, en ce qui a trait au financement de la police, M. Holness s'engage à réduire les dépenses du SPVM, notamment en éliminant et en gelant les nouveaux projets [...], dont le champ de tir de 57 millions de dollars qui était prévu pour 2020-2022 .

Le SPVM, tout comme le reste des 28 000 employés municipaux, est embourbé par trop de niveaux de gestion. Une citation de :Balarama Holness, chef de Mouvement Montréal

En contrepartie, Mouvement Montréal suggère un investissement d'un milliard de dollars, soutenu par les gouvernements provincial et fédéral, pour les installations sportives, de loisirs et de récréation .

Des négociations qui s’étirent

Ces prises de position font suite à la fusion annoncée il y a deux semaines de Mouvement Montréal et de Ralliement pour Montréal.

L’annonce de cette alliance avait surpris les observateurs, dans la mesure où les deux formations défendaient des idées contraires en matière de langue et de sécurité. Mouvement Montréal prônait le bilinguisme officiel et le définancement de la police, ce qui n’était pas le cas de Ralliement pour Montréal.

Marc-Antoine Desjardins avait alors promis que le nouveau parti, qui conserverait le nom de Mouvement Montréal, ne modifierait pas l’article 1 de la Charte de la Ville de Montréal et que des résolutions communes seraient publiées dans un délai de 48 à 72 heures pour relancer la ville de Montréal .

Marc-Antoine Desjardins a fusionné son parti avec celui de Balarama Holness le 30 septembre. L'annonce a eu lieu environ 36 heures avant la fin de la période de mises en candidature. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

La candidate vedette de Ralliement pour Montréal Patricia Tulasne, qui brigue maintenant la mairie de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour Mouvement Montréal, avait aussi expliqué avoir obtenu l'assurance que M. Holness avait accepté de reculer sur certaines questions [...] comme la charte de la Ville et le définancement de la police .

D’autres candidats avaient plutôt choisi de retirer leur candidature. Je ne pense pas que la mayonnaise va prendre , avait expliqué l’ex-conseiller municipal Jean-François Cloutier, présenté jusque-là comme le futur président du comité exécutif de Marc-Antoine Desjardins.

J'ai trop d'expérience pour savoir que le parti qui domine va imposer ses vues au final , avait-il ajouté.

Mouvement Montréal sera présent le 7 novembre dans les 19 arrondissements de la Ville de Montréal. La formation comptera en tout 74 candidats, contre 98 pour Ensemble Montréal (le parti de Denis Coderre) et 103 pour Projet Montréal (le parti de Valérie Plante).

En raison de sa fusion tardive avec Ralliement pour Montréal, d’autres aspects de son programme électoral pourraient encore changer d’ici le jour du scrutin.

Plus de détails suivront.