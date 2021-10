Des commerçants de Wheatley poursuivent leurs activités sur un stationnement

Le marché aux poissons Taylor Fish Company leur a permis de s'installer sur son terrain et a fourni des remorques pour leur permettre d'opérer.

Taylor Fish exploite aussi un camion de frites et poissons frits sur le stationnement.

Nous avons pensé que nous pourrions proposer à certaines entreprises du centre-ville, à certains restaurants en particulier, de venir utiliser la propriété pour installer leurs boutiques et avoir un endroit où la communauté peut se rencontrer et manger , explique Jessica Worobetz de Taylor Fish.

Lorsque le centre-ville a en quelque sorte fermé ses portes, nous nous sommes demandé comment nous pouvions aider au mieux Une citation de :Jessica Worobetz. de Taylor Fish Company

Jessica Worobetz s'occupe du camion de frites et poissons frits de Taylor Fish. Photo : CBC/Jacob Barker

Une initiative bien accueillie par les principaux concernés comme Helen et Ben Neufeld.

Ils sont propriétaires du magasin iScreams habituellement situé dans un secteur du centre-ville de Wheatley qui a été évacué depuis le mois d'août.

Il nous a simplement dit de prendre cet endroit gratuitement. Nous sommes vraiment bénis de cette façon , explique Ben Neufeld.

Dans une petite communauté, c'est vraiment ce que les gens font [l'important] , confie pour sa part Helen Neufeld. On s'entraide et les mots ne suffisent même pas... même si je lui dis merci, j'ai l'impression que ça ne suffit pas.

Les clients sont aussi au rendez-vous.

Heather Van Nieuwenburg s'est arrêtée cette fin de semaine pour prendre une glace à l'espace temporaire du magasin iScreams.

Cela donne à la communauté un sentiment de normalité au milieu d'une très mauvaise situation , dit-elle.

L'entreprise Taylro Fish Company a mis à disposition son stationnement pour les commerçants victimes de l'explosion. Photo : CBC/Jacob Barker

Mme Neufeld n'en trouve pas moins la situation difficile.

Nous êtes en train de travailler et ensuite, on vous demande de partir et vous apprenez que vous ne pourrez pas revenir, c'est vraiment dur , raconte-et-elle.

Le café Lil Hil's s'est aussi installé sur le site.

Une solution à long terme?

Même avec les mois plus froids en vue, Mme Worobetz espère que ce centre-ville improvisé restera en activité aussi longtemps que possible.

Nous fermons le 30 octobre, mais nous espérons qu'ils pourront rester aussi longtemps que le temps le permettra, c'est un endroit agréable , conclut-elle.

Avec des informations de CBC