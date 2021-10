La santé sera au coeur des débats à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse

La session d'automne s'ouvrira sur un discours du Trône qui tracera la voie du nouveau gouvernement progressiste-conservateur de la province, qui a accédé au pouvoir lors des élections du 17 août.

Les conservateurs ont remporté 31 sièges après avoir mené une campagne presque exclusivement sur l'amélioration du système de santé en difficulté de la province, un objectif qui ne changera pas, à déclaré le premier ministre Tim Houston.

Je pense que les Néo-Écossais peuvent s'attendre à voir une continuation de ce que nous avons proposé lors de la campagne , a déclaré Tim Houston à la suite d'une réunion du cabinet la semaine dernière. Nous avons le mandat des Néo-Écossais de réparer les soins de santé et cela restera notre objectif.

Le nouveau premier ministre Tim Houston a fait de grandes promesses dans le domaine de la santé pendant la campagne électorale (archives). Photo : Radio-Canada / CBC

Le premier ministre a donné peu de détails sur la législation en cours concernant les soins de santé, mais a déclaré qu'un certain nombre d'autres domaines seront également abordés, tels que le manque de services de santé mentale et la pénurie de logements abordables.

La plateforme électorale du parti prévoyait 553 millions de dollars de nouvelles dépenses au cours de la première année au pouvoir, dont 430 millions de dollars uniquement pour les soins de santé. Cet argent, a promis Tim Houston, irait à un régime de retraite pour les médecins, un prolongement des heures d'ouverture des salles d'opération en semaine et l'ajout de 2 500 lits de soins de longue durée.

Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement a réorganisé l'agence de la santé provinciale, limogeant son PDGprésident-directeur général et limogeant son conseil d'administration de 14 membres et le remplaçant par une équipe de direction de quatre personnes. Tim Houston et ses responsables de la santé ont également effectué une tournée dans toute la province le mois dernier, discutant avec des agents de santé de première ligne des moyens de réformer le système.

Le logement, la priorité de l'opposition

Cependant, le chef libéral Iain Rankin, dont le parti a perdu le pouvoir lors des élections, a déclaré que la priorité absolue du gouvernement devrait être de s'attaquer au problème du logement, en particulier dans la région d'Halifax, où des campements de tentes pour les sans-abri ont poussé dans divers parcs de la ville.

Le chef de l'opposition, le libéral Iain Rankin, croit que la crise du logement demande une attention immédiate. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Iain Rankin a déclaré que l'ordonnance de contrôle des loyers, qui a été imposée au début de la crise de la COVID-19, devrait être maintenue jusqu'à ce que la pénurie de logements et le problème de l'augmentation rapide des loyers soient résolus. Les libéraux seront également intéressés de voir ce que le gouvernement propose pour le système de santé, a-t-il déclaré aux journalistes plus tôt cette semaine.

Nous les tiendrons responsables de leur promesse aux Néo-Écossais de réparer les soins de santé , a déclaré Iain Rankin.

Le chef du NPD, Gary Burrill, a déclaré que le gouvernement conservateur avait parlé de merveilleuses généralités et qu'il devra désormais tenir ses promesses.

Des domaines clés tels que le logement, les soins de santé, l'environnement, ils doivent en fait être traités , a déclaré Gary Burrill aux journalistes la semaine dernière. Ils doivent en fait apporter des choses qui sont nécessaires.

Les Néo-Écossais seront consultés promet Tim Houston

Quant à sa conduite à la législature, Tim Houston a déclaré que son gouvernement procéderait avec un esprit ouvert. Il a déclaré qu'un gouvernement devrait faire des consultations appropriées avant de présenter un projet de loi à la Chambre.

Si quelqu'un apporte un point de vue ou un point de vue qui n'avait tout simplement pas été pris en compte, il devrait être pris en compte , a déclaré Tim Houston. Si cela entraîne des modifications de la législation, notre gouvernement aura la confiance nécessaire pour apporter ces modifications.

Les membres de la législature ne se sont pas réunis tous en même temps pour débattre des projets de loi depuis la séance qui s'est terminée début mars 2020. Un format hybride était en place pour la récente séance du printemps, qui limitait la plupart des députés à une participation virtuelle.

Les membres qui reviennent devront présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 et devront porter des masques lors de la session d'automne.