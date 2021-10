Plus de 1500 repas de l’Action de grâce offerts par Agape Table

Plus de 1500 repas de l’Action de grâce ont été servi en trois jours par Agape Table au sous-sol de l’église The Wave Church.

C’est vraiment agréable d’avoir un repas de l’Action de grâce parce que je suis à la retraite maintenant et je ne peux pas me permettre grand-chose , mentionne Victor Lindsay, qui utilise le service d’Agape Table régulièrement depuis 10 ans.

Un de mes amis est venu plus tôt et m’a dit que c’était vraiment bien et que cela en valait la peine. C’est agréable d’avoir quelqu’un qui se soucie de vous et ces gens se soucient vraiment de nous , ajoute-t-il.

En raison de la pandémie de COVID-19, le repas traditionnel a dû être servi pour emporter. Ce n’est pas grave. Vous obtenez quand même encore un repas , dit Victor Lindsay.

Des gens faisaient la file lundi afin de recevoir un repas de l'Action de grâce. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Le directeur général d’Agape Table, Dave Feniuk, est heureux que l’organisation soit en mesure d’aider les Winnipégois marginalisés lors d’une journée traditionnellement célébrée en grands groupes de famille et d’amis.

Nos invités sont très reconnaissants pour ce que nous pouvons fournir , affirme-t-il.

En 2020, pour ses 49 ans, l’organisme a servi 109 000 repas. Dave Feniuk croit que ce nombre sera dépassé cette année et devrait être près de 140 000.

Nous avons connu une croissance exponentielle. Un peu plus de 2,4 millions de livres de nourriture sont nécessaires pour répondre à demande , dit-il.

Agape Table ne reçoit aucun financement ou subvention du gouvernement. Dave Feniuk souligne donc l’importance des dons aux organismes communautaires comme le sien.

En plus de la nourriture, Agape Table doit se préparer pour l’hiver qui approche. Nous avons besoin de tuques, de gants, de vêtements d’hiver, de chaussures , énumère-t-il en remerciant également tous les bénévoles et le personnel pour tous leurs efforts.

Avec les informations de Nathan Liewicki