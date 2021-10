Vaccination obligatoire : le milieu communautaire estrien s’inquiète

La directrice du Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie, Claudelle Cyr, dit craindre des bris de services dans certaines de ces équipes.

Au Téléjournal Estrie, elle a dénoncé un système à géométrie variable, qui ne touche pas toutes les régions de manière égale.

En Outaouais, aucun organisme n’est touché. Ici, en Estrie, oui, car ce n’est pas basé sur le critère de la vulnérabilité [des usagers], mais sur une base administrative pour ce qui est des organismes communautaires. Quand on a une entente avec le CIUSSS, si cette entente-là est donnée dans nos locaux, on est régis par le décret , explique-t-elle.

Elle indique que le Regroupement ne dispose pas d’un portrait clair du taux de vaccination de ses membres.

Ce qu’on sait, c’est qu’il y a des organismes qui déjà ont annoncé que ça va être difficile, et en plus à ça, ajoutez la pénurie de main-d’œuvre. Une citation de :Claudelle Cyr, directrice du Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie

Mme Cyr se dit surtout inquiète pour les services d'hébergement d'urgence.

Par exemple, les hébergements qui font de l’hébergement de prévention de l’itinérance, surtout auprès des jeunes, des directions générales font le shift de nuit actuellement faute d’intervenants. Si on ajoute à ça la vaccination, on peut se retrouver avec des problèmes assez importants au niveau des services , soutient-elle.

On a un système qui ne va pas bien, on le voit. On est la première ligne, on tient un peu ça à bout de bras aussi. Si on ne peut plus le faire, on se demande ce qui va arriver à la population du Québec , conclut-elle.

Le décret obligeant la vaccination pour les travailleurs de la santé doit entrer en vigueur le 15 octobre.