Chloé Lacasse mêle théâtre et musique pour évoquer le deuil dans Les eaux claires

En 2016, j’ai perdu mon père du cancer, dix ans après la mort de ma mère, elle aussi morte du cancer , a raconté Chloé Lacasse à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18, pour expliquer la genèse des Eaux claires.

Je me suis retrouvée à m’occuper de la maison familiale, qui était maintenant vide. Finalement, j’ai décidé de l’habiter. Et en y retournant, tout un tas de souvenirs est remonté : des souvenirs d’enfance, de la maladie aussi, des deuils que j’ai eu à faire... Celui de ma mère était plus vieux [...] donc il était plus de l’ordre du souvenir.

L’artiste trentenaire a aussi mis en ligne un très court métrage documentaire dans lequel elle explique la naissance des Eaux claires.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Si ce projet – qui se décline aussi en livre et une série de vidéos – est personnel, il parvient à résonner aux oreilles de multiples personnes, selon les retours faits à Chloé Lacasse.

On sent que ça touche tout le monde et que ça touche à l'universel, a-t-elle précisé. Même si ça parle de deuil, je dirais qu'on est arrivé à faire quelque chose de très lumineux.

C’est en montant, en 2015, Les vies possibles, une création théâtrale composée de ses chansons, que Chloé Lacasse a eu le déclic qui l’a menée à imaginer Les eaux claires. C'était là, peut-être, que j'avais quelque chose à apporter finalement.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Des textes mis en musique ou déclamés

Pour Les eaux claires, elle a eu envie de créer une œuvre concept en un seul thème, et non pas un spectacle à partir de diverses de ses chansons.

Elle a donc commencé à écrire des textes. Certains ont été mis en musique et se sont retrouvés sur l’album, qui a mis cinq ans à voir le jour, l’artiste étant occupée par d’autres projets dont sa participation au groupe d’électropop Chances.

D'autres textes avaient besoin du rythme parlé et d'être vraiment dits , a-t-elle déclaré. Ce sont ces textes que le public montréalais de l’Espace Go pourra entendre cette semaine.

Un spectacle musicothéâtral mis en scène par Benoît Landry que Chloé Lacasse voulait voir être intégré à une programmation théâtrale. Mon souhait était que ce soit présenté dans un théâtre, mais ce n’était vraiment pas dit que ça allait arriver. Quand on a eu cette magnifique offre de l'espace Go, on n’en revenait pas!

Du théâtre et de la musique, mais pas de la comédie musicale

Autrice-compositrice-interprète, Chloé Lacasse a été formée au piano classique, au chant, mais aussi au théâtre. J'ai toujours été très intéressé par mélanger toutes ces disciplines, mais d’une nouvelle nouvelle façon, a-t-elle expliqué. [Avec Les eaux claires], on est très très loin de la comédie musicale. On reste vraiment dans la musique pop contemporaine avec du théâtre .

Si elle l’a souhaité, ce retour au théâtre avec ce spectacle écrit au je l’a tout de même surprise. Je ne me rendais pas compte à quel point j'allais retourner dans les souliers de la comédienne que j'avais délaissés depuis 10 ans, a-t-elle dit. J'ai fait un petit saut au début des répétitions.

Le spectacle Les eaux claires est présenté à l’Espace Go, à Montréal, de mardi à dimanche.