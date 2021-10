Grèves tournantes dans les CPE jusqu’à vendredi

Mardi et mercredi, ce sont d’abord les travailleuses syndiquées à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) qui débraieront, pour les deux premières journées d'un mandat de six jours de grève.

Le 12 octobre, la grève tournante touchera Montréal, Laval, Lanaudière, la Montérégie et l'Estrie. Celle-ci se déplacera le lendemain dans les régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et de l'Abitibi.

Au total, 110 installations seront fermées et plus de 8000 enfants seront privés de service.

Jeudi et vendredi, ce sera au tour de 11 000 syndiquées de la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliées à la CSN, d’entrer en grève partout au Québec.

D’autres fermetures de CPE sont aussi à prévoir lundi et mardi prochain, les 18 et 19 octobre, car ce seront les travailleuses de services de garde affiliées à la FTQ qui tiendront deux premiers jours de grève d’un mandat de 10 jours.

Salaires bas et conditions de travail épuisantes, disent les syndiquées

Les syndicats réclament de meilleurs salaires pour les éducatrices, mais aussi pour tout le personnel des CPE.

Actuellement, ce qui est sur la table c’est un 2 % par année [sur trois ans] pour toutes les travailleuses dans le CPE et un supplément de 6 % pour les éducatrices. Donc, on est loin du coup de barre qu’il faut donner dans notre réseau pour améliorer les conditions de travail , indique la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Valérie Grenon.

La CSQ demande pour sa part des hausses allant de 21 % à 27 %, selon le corps d’emploi et l’échelle salariale.

Un peu plus pour attirer la relève. Et jusqu’au top de l’échelle, on parle de 21 % d’augmentation , précise Mme Grenon, qui fait valoir qu’avec un diplôme d’études collégiales, les éducatrices de CPE commencent au bas de l’échelle salariale à 19 $/h. Au dernier échelon, elle gagnent 25,15$ /h.

On est le DEC le moins bien payé au Québec. […] C’est clair qu’il n’y a rien d’attirant avec le salaire qu’on offre dans notre réseau , dénonce-t-elle, rappelant que plusieurs CPE doivent actuellement fonctionner avec des bris de service, en raison du manque de personnel.

Les parents se font appeler pour se faire dire qu’on ne peut pas accueillir leurs enfants. C’est du jamais vu , déplore-t-elle. Elle rappelle que selon les estimations, il manquera 13 000 éducatrices dans les cinq prochaines années pour répondre aux besoins des familles québécoises.

La représentante syndicale est toutefois consciente que ces demandes sont exigeantes. Elle juge néanmoins que Québec a les moyens de les satisfaire, grâce à l’entente conclue avec Ottawa, qui a promis d’injecter 6 milliards de dollars d'ici cinq ans dans le système de garderies subventionnées de la province.

Les augmentations de salaire ne seront cependant pas suffisantes pour retenir le personnel et en attirer du nouveau, pense Valérie Grenon, qui insiste sur le fait qu’il faut améliorer le soutien fourni aux éducatrices.