Le festival Luminato de Toronto aborde le sombre passé du Canada

Cette installation artistique fait partie du festival d'art Luminato. Elle est l'œuvre de Jay Soule, un artiste de la Première Nation des Chippewas de la Tamise.

Built on Genocide est la dernière œuvre de Jay Soule, qui est d'origine chippewa et libanaise. M. Soule crée des œuvres d'art sous le nom de CHIPPEWAR , un jeu de mots sur Chippewa et war , anglais pour guerre .

Le festival, qui se tient normalement en juin mais a été repoussé à octobre en raison de la pandémie, présente les œuvres de 400 artistes, dont certaines mettent en lumière une partie sombre de l'histoire du Canada.

Jay Soule espère que son œuvre aura un impact. Photo : Radio-Canada / CBC News

M. Soule a déclaré que l'idée lui est venue il y a environ cinq ans lorsqu'il faisait des recherches sur le premier premier ministre du Canada, John A. Macdonald. Il affirme avoir trouvé de vieilles photos de monticules géants de restes de bisons contenant des crânes et des ossements.

John A. Macdonald a donné l'ordre exécutif de défricher les plaines comme moyen d'affamer les peuples autochtones de leurs terres , selon M. Soule. C'était essentiellement utilisé comme une tactique militaire pour voler leurs terres et leurs ressources.

Au milieu du 19e siècle, on estime que 30 à 60 millions de bisons parcouraient les prairies. À la fin des années 1880, il en restait moins de 300.

Ce que nous apprenons dans les livres d'histoire [...] c'est que les bisons ont été décimés par la chasse, mais ce n'est pas vrai, c'était un génocide calculé comme moyen de famine et de vol de terres et de ressources , selon M. Soule.

M. Soule espère que l'installation qu'il a créée servira de repère et d'appel à l'action, à la suite de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

M. Soule a déclaré que l'œuvre, qui met en lumière les problèmes qui touchent les peuples autochtones, s'appuie sur la définition du génocide donnée par les Nations unies et jette un regard sur les fondements coloniaux du Canada.

Naomi Campbell, directrice artistique du Luminato Festival Toronto, a déclaré que cette année n'était pas comme les autres.

Le festival se déroulera du 13 au 17 octobre.

C'est en quelque sorte notre contribution au maintien du gagne-pain des artistes ici à Toronto pendant cette période et, avec un peu de chance, l'année prochaine, nous serons de retour dans [une version normale] , a déclaré Mme Campbell.

Je pense que nous continuerons à faire du travail numérique parce que cela a rendu [le festival] beaucoup plus accessible à beaucoup d'autres personnes.

Avec les informations de CBC News