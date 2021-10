Des milliers de repas chauds servis pour l’Action de grâce à Ottawa

Alors que plusieurs repas communautaires de l’Action de grâce ont été annulés à Ottawa et en Outaouais en raison de la COVID-19, certains refuges et organismes n’ont pas laissé la pandémie gâcher la fête.

À La Mission d’Ottawa, on a décidé d'offrir des dîners chauds pour emporter. Déjà, vers 9 h 30, lundi, des gens commençaient à faire la file devant le camion de rue prévu à cet effet, aménagé près du refuge.

C’est grâce à eux que je peux manger. Ça remplit le bedon , lance François, qui raconte avoir perdu son emploi, puis son logement, durant la pandémie, en raison du manque de travail dans son domaine.

Dans la ligne d’attente, un camarade renchérit. Regardez le monde qui est ici aujourd’hui. Il faut croire que ce n’est pas juste moi qui en ai besoin , lance l’homme qui dit avoir travaillé toute sa vie.

La Mission d'Ottawa a prévu partager, lundi seulement, 1500 repas. Photo : Radio-Canada

François est loin d’être le seul à avoir été affecté par la pandémie, constate Mathieu Fleury, le conseiller du quartier Rideau-Vanier qui a aussi mis la main à la pâte, lundi.

Durant la pandémie, il y a eu différents cycles tout dépendant des différents programmes fédéraux qui étaient disponibles. C’est sûr qu’avoir un revenu a beaucoup aidé plusieurs. [...] Pour l’instant comme vous le voyez, les besoins sont criants pour beaucoup dans la communauté , dit-il.

La députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, et son homologue provinciale, Lucille Collard, ont aussi prêté main-forte, lundi, pour la distribution des repas à La Mission d’Ottawa.

La députée fédérale d’Ottawa-Vanier Mona Fortier, son homologue provinciale Lucille Collard et le conseiller d'Ottawa, Mathieu Fleury, ont participé à la distribution de repas communautaire, lundi. Photo : Rosalie Sinclair

Environ 6000 repas distribués

L’organisme prévoit partager, lundi seulement, 1500 repas. Mais la distribution des repas au thème de l’Action de grâce a débuté il y a quelques jours à La Mission d’Ottawa. Ainsi, l'organisme aura, au final, préparé et offert quelque 6000 plats, à l’aide d’un camion-cuisine de rue qui s’est promené dans différents quartiers de la ville.

Nous avons 150 gallons de sauce aujourd’hui, de 4000 à 5000 livres de dinde. C’est un jour spécial, un repas spécial [...] Nous répondons à l’appel de la faim durant cette pandémie en allant voir les communautés et en préparant des repas pour emporter comme on le fait aujourd’hui , explique le directeur général de l’organisme, Peter Tilley.

La Mission d’Ottawa offre le repas de l’Action de grâce depuis plus de cent ans. Pour poursuivre la tradition, les repas ont été distribués à l’extérieur, en raison des mesures sanitaires, cette année.

La pandémie a contraint La Mission d'Ottawa à distribuer des repas pour emporter, au lieu de tenir un rassemblement comme c'est généralement le cas. Photo : Radio-Canada

Normalement, pour nos repas des fêtes, notre salle à manger est pleine. Nous avons les conseillers, le maire et plein de bénévoles pour servir les repas.[...] Les gens seuls et isolés viennent pour trouver de la compagnie. Cette année, les gens viennent plutôt récupérer leur repas à l’extérieur , explique Peter Tilley. Malgré cette formule, il souligne qu'il souhaite tout de même transmettre l’esprit d’entraide et de communauté avec ce repas de l’Action de grâce.

Du côté de l'Outaouais, l’organisme Itinérance zéro (IZ) prévoit distribuer 120 boîtes-repas dans le secteur du Vieux-Hull, lundi soir. D’ailleurs, Itinérance zéro (IZ) fait la distribution de repas, en temps normal, les lundis, jeudis et samedis.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et Catherine Morasse