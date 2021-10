Craintes d’exode chez les préposés aux bénéficiaires

Alors que Québec multiplie les incitatifs pour ramener les travailleurs de la santé dans le réseau public, le milieu communautaire craint un exode qui pourrait les obliger à fermer des ressources sur lesquelles compte pourtant le gouvernement.

On ne peut pas faire comme un restaurant et dire : on manque de personnel, on ferme le lundi et le mardi! Nous c’est du 24/7 , nous explique Michel Coutu, le président du conseil d’administration des Maisons d’à côté, dans Lanaudière.

Si on est en rupture de services, on est obligés de dire au CISSS de venir chercher les résidents et de les prendre en charge. Une citation de :Michel Coutu, président du conseil d’administration des Maisons d’à côté

Compétition pour recruter les préposés

Il s’agit de résidences pour des gens lourdement handicapés qui, autrement, se retrouveraient hébergés dans des CHSLD malgré leur âge plus jeune. Il n’existe que neuf organismes communautaires au Québec pour ce genre de clientèle.

Une dixième résidence doit ouvrir ses portes à Joliette bientôt, mais le projet est compromis selon M. Coutu : on va avoir trop de difficulté à recruter. L’écart de salaire peut aller jusqu’à 8 $ de l’heure comparativement au public .

Quand les gens viennent chercher un peu d’expérience ici et qu’ils vont ensuite cogner à la porte du CISSS, dit-il, c’est sûr qu’ils se font prendre.

Un préposé aux bénéficiaires avec une résidente. Photo : Radio-Canada / Pasquale Harrison-Julien

Plaidoyer pour garder la prime COVID

Martine Lavallée et Claude Baker, deux préposés aux bénéficiaires des Maisons d’à côté, ont choisi de rester, même si une baisse salariale importante les attend quand les primes liées à la pandémie disparaîtront.

Cependant, ils exhortent le gouvernement à trouver une compensation pour assurer leur relève. Le fardeau sur leurs épaules est grand : trouver un remplaçant n’est pas simple s’ils doivent s’absenter.

Pourquoi ne restent-ils pas? C’est à cause du salaire, c’est juste ça! La prime COVID, on en a besoin! On ne pourra pas redescendre de 4 $, c’est trop! Tout le monde va vouloir partir! , s’inquiète Mme Lavallée. Sans la prime, ça nous prendrait vraiment une source monétaire autre , renchérit son collègue Claude Baker.

Deux femmes durant la formation express de préposés aux bénéficiaires offerte par le gouvernement du Québec. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Alors que les négociations dans le réseau public ont permis de trouver des alternatives aux primes temporaires liées à la COVID, le milieu communautaire a l’impression d’être oublié.

C’est comme si le coût d’un service dans un organisme communautaire pouvait se faire au rabais comparativement à ce qui se fait dans le réseau. Beaucoup de personnes vont venir travailler ici parce qu’ils aiment ça, mais les gens ont aussi des contraintes financières et des familles à nourrir , déplore Michel Coutu.