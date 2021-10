Garderies : l’argent au cœur de la dispute entre Ottawa et l’Ontario

Si le gouvernement de Doug Ford n’a pas encore signé d’entente avec Ottawa sur la question des garderies, c’est en grande partie à cause « de l’argent », confie un haut responsable conservateur, proche du premier ministre ontarien.

Selon cette source, qui n’est pas autorisée à parler publiquement du dossier, le gouvernement Trudeau serait prêt à donner environ 10 milliards de dollars à l’Ontario sur cinq ans, pour l’aider à créer des places à 10 $ par jour d’ici 2026.

Les libéraux ont déjà conclu des accords avec huit provinces et territoires : la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, le Manitoba, le Québec, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et le Yukon.

Au total, dans son dernier budget, le gouvernement Trudeau a promis 30 milliards de dollars sur cinq ans pour établir un système national de garderies. Si l’Ontario reçoit environ 10 milliards d’Ottawa, ça correspondrait donc à un tiers de l’enveloppe totale.

C’est insuffisant. On représente près de 40 % de la population canadienne. On veut près de 40 % du montant , ajoute le haut responsable conservateur.

Cette source souligne des inquiétudes parmi le gouvernement de Doug Ford, de se retrouver avec un programme que la province n’est pas capable de financer , d’autant que la population ontarienne croît rapidement.

Oui, on veut une entente sur les garderies [...], mais on ne veut pas revivre ce qu’on a vécu avec le système de santé », ajoute-t-il. Les transferts d’Ottawa ont diminué progressivement et « les provinces se retrouvent avec le gros de la facture .

Une autre source bien au fait du dossier, qui a eu des discussions avec des fonctionnaires du gouvernement ontarien au sujet des garderies, confirme que l’argent représente l’une des pierres d’achoppement dans les négociations entre Ottawa et Queen’s Park.

Elle souligne que les frais de garde en Ontario sont particulièrement élevés — ils peuvent atteindre plus de 2000 $ par mois dans la grande région de Toronto. Certains fonctionnaires croient donc qu’il sera plus coûteux qu’ailleurs de baisser les frais à 10 $ par jour.

Du chantage , dit un proche de Justin Trudeau

Le premier ministre Trudeau doit encore signer des ententes avec trois provinces : l'Ontario, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Appelé à réagir, un haut responsable du gouvernement Trudeau n’a pas semblé apprécier que les discussions débordent ainsi sur la place publique. Nous ne négocions pas dans les médias , a répliqué cette source, qui préfère garder l’anonymat.

Vous noterez que nous avons négocié huit ententes avec des provinces et territoires sans chantage sur la place publique pour obtenir plus d’argent, orchestré par des acteurs politiques de l’ombre , a-t-il poursuivi.

Ce haut responsable ne veut pas confirmer le montant qu’Ottawa a mis sur la table pour l’Ontario, mais assure que la province aura droit à sa pleine part en fonction de sa population et qu’il est faux de prétendre le contraire.

Le gouvernement du Canada est à la table avec des milliards de dollars pour la garde d’enfant et les familles de l’Ontario. Une citation de :Une source haut placée du gouvernement Trudeau

Le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic Leblanc, en a rajouté dimanche dernier à l’émission Les coulisses du pouvoir. Selon lui, il est inconcevable de revoir la formule de partage du financement pour les garderies à ce point-ci, quand de nombreuses ententes ont déjà été signées.

Si sept autres provinces ont accepté que c’est une formule équitable quant au nombre de jeunes enfants dans leur juridiction, vous comprendrez qu’on ne peut pas juste ajouter 2 ou 3 milliards parce qu’on veut être gentil avec M. Ford , a-t-il lancé.

Il reconnaît toutefois que les ententes sont adaptées à la réalité de chaque juridiction. C’est nécessairement des ententes asymétriques si vous voulez, parce que la situation de chaque province est différente , a-t-il expliqué.

Le ministre des affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le ministre Leblanc assure que son gouvernement s’est engagé à un financement stable et récurrent au-delà de l’enveloppe de cinq ans à hauteur de 8 ou 9 milliards de dollars par année , a-t-il dit.

Et si un autre parti prenait le pouvoir à Ottawa et décidait de mettre fin aux financement pour les places en garderie? Si un futur gouvernement décide d’enlever cet argent, ce serait comme vandaliser un programme important pour les familles canadiennes. Je ne peux pas imaginer qu’un gouvernement fera ça , a-t-il déclaré.

M. Leblanc dit avoir des raisons de croire qu’au cours des prochaines semaines, toutes les provinces auront signé une entente avec le gouvernement fédéral et parle de discussions très positives avec Doug Ford.

Doug Ford, signez l’entente au plus vite

En 2019, le Centre canadien des politiques alternatives estimait à 1774 $ par mois le coût moyen pour envoyer un enfant en garderie à Toronto. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance croit que le gouvernement Ford a entre les mains une bonne offre — qu’il n’a d’ailleurs pas besoin d’égaler — et devrait donc la signer au plus vite .

Je voudrais juste que le gouvernement Ford entende tous ceux qui réclament un meilleur accès aux garderies. Pas seulement moi, mais les familles, les chambres de commerce, les banques. Une citation de :Carolyn Ferns, directrice des politiques, Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance

Carolyn Ferns, la directrice des politiques de l’organisme, souligne que le gouvernement Ford aurait eu l’occasion d’investir davantage dans les services à l’enfance depuis son arrivée au pouvoir en 2018, mais a préféré annuler un plan pour financer davantage l’éducation préscolaire, qui avait été proposé par les libéraux provinciaux de Kathleen Wynne.