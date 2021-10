COVID-19 : le nombre de femmes enceintes aux soins intensifs augmente en Alberta

En Alberta, de plus en plus de femmes enceintes contractent la COVID-19 et sont admises aux soins intensifs. Ces deux derniers mois, elles étaient deux fois plus que lors de la toute première année de la pandémie. Un argument de plus pour se faire vacciner, selon les autorités sanitaires.

Pour une énième fois, la semaine dernière, la médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, demande aux femmes enceintes, et à celles qui essaient de le devenir, de se faire vacciner le plus rapidement possible.

Nous constatons que le nombre d’Albertaines enceintes aux soins intensifs a augmenté le mois dernier. Entre le 15 juillet et le 28 septembre, elles étaient 14. C’est le double du nombre observé lors de la première année de pandémie , déclare-t-elle.

La situation est, aussi, inquiétante sur le terrain confirme la Dre Sue Chandra, spécialiste en médecine fœto-maternelle à l’Hôpital Royal Alexandra d’Edmonton.

Depuis le début de la pandémie, nous avons vu que le virus frappe plus les femmes enceintes. C'est à cause des changements physiques et hormonaux durant la grossesse qui les rendent plus fragiles face aux complications respiratoires , explique-t-elle.

Dre Sue Chandra est spécialiste en médecine fœto-maternelle en Alberta. Photo : Twitter / Sue Chandra

Plus contagieux, le variant Delta est source de plus de dangers pour cette population. Leurs bébés ont aussi plus de risques de naître prématurément , ajoute la Dre Sue Chandra.

La plupart des Albertaines enceintes aux soins intensifs n'étaient pas vaccinées, selon cette employée de Services de santé Alberta.

Informer la population

La Dre Sue Chandra et ses collègues ont lancé une campagne de sensibilisation. La semaine dernière, ils ont installé une table dans le centre commercial d'Edmonton, Kingsway, pour offrir des conseils sans jugement .

Le personnel de santé de l'hôpital Royal Alexandra se déplace dans plusieurs endroits d'Edmonton pour répondre aux interrogations des passants. Photo : Sue Chandra

La quarantaine de personnes venues leur parler leur ont demandé si le vaccin réduisait la fertilité ou s'il y aurait des effets secondaires pour le bébé.

Je les ai rassurées et je leur ai aussi expliqué que les données disponibles nous montrent qu'il n'y a pas de risque accru de fausse couche ou de malformations pour le bébé , dit-elle.

Après le succès rencontré par cette initiative, hors des hôpitaux, d'autres seront organisés en Alberta.