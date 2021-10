De nouvelles entreprises de location d’embarcations tirent leur épingle du jeu

Martin Langlois a démarré son entreprise au printemps. Le directeur de Location des 3 lacs, situé à Preissac, affirme avoir accueilli des clients d’un peu partout au Québec.

J’en ai vu de tous les types, autant des novices que des personnes habituées , dit-il.

Certains tirent profit du beau temps cet automne pour continuer à pagayer sur les plans d’eau de la région.

Martin Langlois est directeur de Location des 3 lacs (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Si le ponton est remisé, il loue encore des kayaks et des planches à pagaie qui peuvent être utilisés sur les différents lacs et rivières de la région.

Ce qui arrive souvent c’est que les gens en ont déjà, mais qu’ils ont des amis qui viennent de l’extérieur ou simplement de la région qui n’en ont pas de l’équipement, décrit Martin Langlois. Au lieu que ces personnes-là s’achètent de l’équipement pour une balade d’une journée, ils viennent ici, il l’a loue.

Soutenu par sa famille, Martin Langlois n’a pas souffert de la pénurie de main-d'œuvre.

C’est aussi le cas de Daphnée Noël et Karl Fleury copropriétaires de Location Aventura à Rouyn-Noranda.

La location de leurs cinq motomarines a suscité un engouement en Abitibi-Témiscamingue.

On a eu beaucoup beaucoup de demandes, plus qu’on pensait pour une première année. Une citation de :Daphnée Noël

Les conducteurs doivent avoir un permis d'embarcation de plaisance pour utiliser l’une des motomarines.

C’est l’équipe de Location Aventura qui s’assure d’éviter la propagation des espèces exotiques envahissantes.

On désinfecte tout ça selon les normes et on les laisse au soleil aussi parce que c’est une des recommandations pour éviter que ça se propage , précise la copropriétaire, Daphnée Noël.

Le temps plus frais ralentit les opérations pour ce type d'entreprises et les entrepreneurs préparent quelques nouveautés pour le retour des clients l’an prochain.