COVID-19: éclosion de 9 cas dans un milieu scolaire de la Manicouagan

Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , c'est l'école Leventoux de Baie-Comeau qui est concernée.

Nous avons enregistré un premier cas positif le vendredi 8 octobre. Au cours de la fin de semaine, les tests de dépistage au sein du groupe-classe concerné et des contacts de l’élève infecté ont permis de recenser d’autres cas. En date du 11 octobre, nous avons 9 cas confirmés , explique une porte-parole du Centre de services scolaire, par courriel.

Trois groupes-classes sont touchés dont un plus sévèrement, qui a été placé en enseignement à distance. Si tout se passe comme prévu, les élèves devraient pouvoir revenir en classe le 25 octobre. Une citation de :Centre de services scolaire de l'Estuaire

Pour deux autres groupes, la Santé publique a recommandé de placer les élèves dont le dépistage s’est avéré négatif en isolement modifié. Ça signifie que les élèves dont le premier dépistage est négatif et qui n’ont pas de symptômes peuvent fréquenter l’école en portant le masque en tout temps et en étant isolés des autres élèves. En dehors de l’école, ils doivent demeurer en isolement à la maison et ne pas fréquenter d’amis ou d’endroits publics. Les parents concernés ont été rencontrés par la Santé publique et l’école virtuellement pour recevoir toutes les consignes , ajoute le CSScentre de services scolaire .

L’école demeure ouverte et continue d’appliquer toutes les mesures sanitaires, mais en collaboration avec la Santé publique, nous avons également décidé d’ajouter des mesures supplémentaires. Ainsi, jusqu’au 22 octobre prochain, TOUS les élèves de l’école devront porter le masque en tout temps à l’intérieur. En plus des déplacements, des aires communes et du transport scolaire où il était déjà obligatoire, le port du masque sera imposé en classe et au service de garde. Il pourra être retiré en éducation physique si la distance de 2 mètres est maintenue en tout temps entre les élèves ainsi qu’à l’extérieur pendant la récréation , conclut le Centre.

Parmi les cas du jour, quatre se trouvent dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan, alors que le cinquième a été enregistré en Haute-Côte-Nord.

Dimanche, deux nouveaux cas étaient enregistrés dans Manicouagan.

Le bilan de l'éclosion de l'hôpital de Sept-Îles, où un nouveau cas a été confirmé samedi, reste aujourd'hui inchangé. Jusqu’à maintenant, cette éclosion a touché 10 personnes, employés et patients de l'hôpital, et a fait un mort.

Dans la province, la santé publique rapporte 480 nouveaux cas de COVID-19 et cinq nouveaux décès attribués à la maladie.