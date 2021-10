Le Nouveau-Brunswick franchit la barre des 1000 cas actifs

Nouveaux cas par région sanitaire Moncton : 24 nouveaux cas

Saint-Jean : 8 nouveaux cas

Fredericton : 24 nouveaux cas

Campbellton : 12 nouveaux cas

Edmundston : 23 nouveaux cas

Bathurst : 4 nouveaux cas

Miramichi : 3 nouveaux cas

Parmi les nouveaux cas, entre 47 et 48 % des gens ne sont pas vaccinés, 9 % le sont partiellement et entre 42 et 43 % le sont pleinement.

Je sais que le nombre de cas d’infections postvaccinales semble alarmant, mais il faut s'y attendre lorsque le virus se déplace. Comme le nombre de personnes vaccinées est beaucoup plus élevé que celui des personnes non vaccinées, nous pourrions observer une augmentation des cas chez les personnes vaccinées, mais le risque pour ces derniers reste beaucoup plus faible, car moins de personnes vaccinées sont hospitalisées ou gravement malades , explique la médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Le nombre de malades aux soins intensifs permet aussi de constater cette différence dans la gravité de la maladie, selon la santé publique. Environ 90 % des personnes aux soins intensifs ne sont pas vaccinés.

Un mort de 56 hospitalisations

La province signale un décès supplémentaire, lundi.

Il s'agit d'un septuagénaire de la région de Saint-Jean. C'est le 75e décès lié à la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Nouveau-Brunswick.

Dans la province, 56 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, et 20 d'entre elles sont à l’unité des soins intensifs.

Un total de 81,5 % de la population admissible est maintenant doublement vaccinée au Nouveau-Brunswick, et 90,7 % de la population de la province a reçu au moins une dose depuis le début de la campagne de vaccination.