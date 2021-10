Des patients cessent leur thérapie pour une dépendance faute d’assurance-emploi pour maladie

Les centres de traitement des dépendances peuvent maintenant recevoir plus d'un bénéficiaire par chambre. Si les listes d’attente diminuent, les patients attendent plus longtemps pour obtenir des prestations de maladie de l’assurance-emploi depuis quelques semaines. Résultat : des personnes souffrant de dépendances sont contraintes de quitter leur thérapie.

En août dernier, Thomas, un nom fictif que nous avons choisi afin de préserver sa vie privée, prend la décision de suivre une thérapie contre une dépendance à l’alcool.

Je perds mes emplois justement à cause de l'alcool. J'ai des dossiers criminels à cause de ça. Je veux continuer pareil, même si j'ai des problèmes, pour régler ce problème-là, pour éviter d'avoir d'autres problèmes, parce que l'alcool me pose des problèmes dans le fond , raconte-t-il.

Mais difficile pour lui de poursuivre sa thérapie dans la quiétude. Il attend une réponse de l’assurance-emploi depuis deux mois. La prestation doit lui permettre de payer la thérapie et les factures qui s’accumulent.

J'ai toujours un stress derrière moi. Ça m'amène à des troubles du sommeil. Je ne suis pas tout le temps en forme, mais je me reprends le soir, je fais mon possible. Mais j'aurais pu être plus concentré pareil , se désole-t-il, tracassé.

Des solutions d'urgence demandées

Sa situation n’est pas unique. Les dossiers complexes s’empilent sur le bureau des intervenants du Pavillon de l’Assuétude, à Saint-Guillaume.

L'inquiétude, c'est de voir des gens qui quittent la thérapie pour retourner sur du travail licite ou illicite, on le sait pas, pour subvenir aux besoins de leur famille et à leurs propres besoins de base. [Ils mettent] de côté les grands efforts qu'ils font depuis quelques semaines pour traiter leur dépendance , déplore France Bouffard, directrice générale du pavillon.

Elle demande au gouvernement provincial de trouver des solutions d'urgence.

Je pense qu'en ce moment, la politique doit se mêler de l'administratif au niveau de nos paliers de gouvernement pour leur dire : "Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ces délais-là existent alors qu'on parle de besoins de base?" Quand quelqu'un est rendu de faire une demande à l'assurance-emploi ou à l'aide sociale pour aller en thérapie, il y a grandement besoin de sous maintenant , croit-elle.

Selon elle, les centres de lutte aux dépendances ont besoin d’argent public pour continuer de bien accomplir leur mission. Les mesures sanitaires ont réduit la capacité des centres, minant leurs revenus en plus d’allonger les listes d’attente.

La directrice choisit parfois de payer les frais de traitement des bénéficiaires malgré les risques financiers d’une telle pratique. Certains centres de thérapie qui font ce même choix se mettront en péril ailleurs dans la province, selon elle.

En attendant ses prestations de maladie de l’assurance-emploi, Thomas a reçu un prêt d'urgence.

La solution est toutefois temporaire. Au sortir de sa thérapie, les factures et les obligations financières d’une maison le rattraperont, lui faisant craindre des dettes.

Il se console avec l’emploi qu’il occupe actuellement, et même la possibilité d’un autre dans le nord, où il espère mieux se porter financièrement.

Avec les informations de Pascale Langlois