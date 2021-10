Ukraine et Russie disent vouloir un règlement du conflit dans le Donbass

Les présidents ukrainien et russe, Volodimir Zelenski et Vladimir Poutine, ont discuté séparément lundi avec Emmanuel Macron et Angela Merkel d'une intensification des contacts en vue d'un règlement du conflit dans l'est de l'Ukraine, rapportent Kiev et Moscou.

Volodimir Zelenski a dit avoir eu une conversation importante avec son homologue français et la chancelière allemande au sujet d'une accélération des pourparlers de paix pour la région du Donbass et de la préparation d'un nouveau sommet impliquant leurs trois pays et la Russie.

L'Ukraine, la France et l'Allemagne souhaitent un accord sur des mesures successives coordonnées qui garantiront la paix , a-t-il écrit sur Twitter.

Lors d'une conversation téléphonique, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont demandé à leurs conseillers politiques et à leurs ministères des Affaires étrangères d'intensifier les contacts dans l'espoir de parvenir à quatre à un règlement du conflit, a déclaré de son côté le Kremlin.

L'Ukraine est confrontée depuis 2014 à une rébellion armée de séparatistes prorusses dans l'est de son territoire. Le conflit a fait 14 000 morts, selon Kiev. La France et l'Allemagne jouent le rôle de médiateurs entre Kiev et Moscou.