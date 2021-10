Moisson Kamouraska déménagera en 2022

Il s’agit d’un plan mis en branle avant la pandémie de COVID-19, assure la directrice générale de Moisson Kamouraska, Mireille Lizotte.

On avait le désir d’acheter notre bâtiment. [...] On a cherché un endroit où agrandir et avoir l’espace nécessaire pour mettre notre entrepôt de nourriture et notre milieu de vie , explique Mme Lizotte.

Moisson Kamouraska voulait d’abord attendre de notarier l’achat du terrain avant d’annoncer ses plans de déménagement, mais l’inquiétude de la population de La Pocatière, quant à l’avenir du boisé se trouvant sur les lieux, l’a forcé à devancer l’annonce.

Loin de vouloir se débarrasser de la forêt, l’organisme souhaite l’exploiter pour bonifier son offre alimentaire.

On veut faire un espace nourricier avec une forêt nourricière, mettre de petits fruits et des arbres fruitiers , explique Mireille Lizotte.

Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Moisson Kamouraska fera tout pour que le déménagement ne provoque pas de rupture de service. La construction des nouveaux locaux devra se faire rapidement puisque l’organisme sera prochainement sans bail pour ses installations actuelles, situées aux coins de la 10e avenue Potvin et de la 5e rue Rouleau.

Le retour en classe et la COVID-19

Autrement, l’organisme doit toujours composer avec la pression mise par la pandémie de COVID-19. Mireille Lizotte note également que le retour en classe amène plusieurs étudiants à se tourner vers les banques alimentaires dans la région.

Il faut savoir également qu’à l’épicerie, les coûts augmentent. On a aussi des personnes âgées qui viennent de plus en plus parce que tout augmente, sauf leur chèque de pension , raconte la directrice générale.

C’est d’ailleurs en raison de cette clientèle variée dans la région que l’organisme tenait à rester à La Pocatière.