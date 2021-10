Luc Trudel propose des mesures pour une meilleure gouvernance à Shawinigan

Luc Trudel donne en exemple les dossiers d'assainissement des eaux dans le secteur Lac-à-la-Tortue et l'usine de traitement de l'eau potable du Lac-à-la-pêche.

Il estime qu'il faut mieux planifier les projets et informer les contribuables de la performance financière et administrative de la ville et de ses projets .

On peut avoir des bonnes idées ou des bons projets. Mais sans planification solide, c’est difficile de savoir s’ils sont justifiés, opportuns ou prioritaires, ou en [d’]évaluer véritablement les résultats. Mais chose certaine, ça nous coûte cher! , écrit Luc Trudel dans un communiqué.

Le candidat souhaite mettre en place 21 mesures pour corriger la situation, telle que la mise en place de mécanismes de participation réelle des citoyens dans le choix des orientations financières et budgétaires .

Il veut également rendre l’administration municipale plus attractive afin de recruter et retenir les employés municipaux.