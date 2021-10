Réaliser l’étendue de l'insécurité alimentaire dans sa région grâce à un outil

Pour ce faire, l’organisation, qui regroupe plusieurs banques alimentaires et partenaires de l’industrie, a développé un outil permettant aux citoyens de s’informer sur les défis liés à l’insécurité alimentaire dans leur région.

Hunger in My Riding  (Nouvelle fenêtre) (La faim dans ma circonscription, traduction libre) permet aux Ontariens d’accéder à des statistiques propres à leur ville ou leur circonscription quant au nombre de personnes ayant recours aux banques alimentaires.

On retrouve aussi des données connexes, comme le pourcentage d’enfants bénéficiant directement ou indirectement des banques alimentaires, ou encore le pourcentage d'utilisateurs qui dépendent de l’aide sociale.

Siu Mee Cheng, directrice générale par intérim de Feed Ontario, espère que ces informations nourriront les réflexions des Ontariens quant aux manières dont ils peuvent aider à enrayer l’insécurité alimentaire dans la province.

On considère souvent que l'insécurité alimentaire est presque séparée et isolée des autres problèmes sociaux critiques. Mais l'insécurité alimentaire est en réalité un symptôme de problèmes systémiques plus larges, et l'un des principaux problèmes concerne l'accessibilité financière, le logement et l'emploi , explique Siu Mee Cheng, la directrice générale par intérim de Feed Ontario.

Bien souvent, les utilisateurs des banques alimentaires n'ont pas les moyens de se loger et, par conséquent, la nourriture devient une dépense discrétionnaire. Une citation de :Siu Mee Cheng, directrice générale par intérim de Feed Ontario

Siu Mee Cheng invite donc les Ontariens à interpeller leurs élus, soulignant que le premier ministre Doug Ford n’a abordé ni la question de l'insécurité alimentaire ni la question de l'accès au logement dans son discours du Trône.

Vivre une vie simple, saine et digne

Pour Kathryn Scharf, responsable des programmes pour les centres communautaires d’alimentation du Canada, c’est le moment ou jamais d’aborder la question de l'insécurité alimentaire au pays.

Elle affirme que la fin de diverses prestations fédérales liées à la COVID-19 ainsi que l'augmentation de l'inflation et du coût des aliments en raison de la pandémie se font sentir dans les banques alimentaires partout au pays.

Son organisme, qui dessert 120 communautés au Canada, évalue que l’insécurité alimentaire a grimpé de près de 40 % durant la pandémie.

Pour enrayer le problème, Kathryn Scharf soutient qu’il est nécessaire de modifier, à l'échelle nationale, les politiques en matière de sécurité des revenus, notamment en ce qui concerne le salaire minimum et les programmes d'aide sociale.

L'objectif est simple, dit-elle : permettre aux gens de vivre une vie simple, saine et digne .

Les banques alimentaires dépendent des dons afin de pouvoir poursuivre leur mission. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des banques alimentaires voient de nouveaux visages

Depuis le début de la pandémie, plusieurs banques alimentaires ont constaté une hausse de l’utilisation de leurs services.

À la banque alimentaire Inner City, à Sudbury, le nombre de clients a grimpé de plus de 50 % ces deux dernières années, selon Bruno Michel, bénévole et membre du conseil d’administration.

Ce sont des gens dont le domaine de travail a été frappé durement par la pandémie. J’ai beaucoup d’empathie pour eux , explique-t-il.

Aujourd’hui, l’organisme, qui relève de la banque alimentaire de Sudbury, dessert plus de 2000 ménages, selon Bruno Michel. Parmi eux, on retrouve plus de 600 enfants.

Ce sont les personnes les plus vulnérables, les enfants , laisse-t-il tomber.

Moi je trouve que vraiment, la solution qu’on cherche doit venir des gouvernements [...] Entre-temps, on fait ce qu’on peut pour aider les gens chaque jour, mais pour avoir des changements pérennes, des changements doivent venir du gouvernement. Une citation de :Bruno Michel, bénévole à la banque alimentaire Inner City de Sudbury

Bruno Michel constate une détérioration des conditions de vie des personnes défavorisées avec qui il travaille. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Une centaine de kilomètres à l’est, dans la municipalité de Nipissing Ouest, la banque alimentaire remarque elle aussi une augmentation de sa clientèle, quoique moins importante.

On a eu peut-être 15-20 % de plus, mais à part ça, ça va très bien , dit Carole Renaud, bénévole et ancienne directrice générale de l’organisation. Cette dernière vient en aide à une centaine de foyers.

Bonne nouvelle pour la banque alimentaire : les dons de nourriture, eux, ont aussi augmenté durant la pandémie, selon Mme Renaud.

On a remarqué que les gens étaient plus généreux durant la pandémie. Une citation de :Carole Renaud, bénévole de la banque alimentaire de Nipissing Ouest

Le sud de l'Ontario n'est pas épargné de la hausse des besoins en matière d'alimentation.

La demande a augmenté de 60 % à la banque alimentaire de Barrie. Celle de Clarington East, à Newcastle, témoigne d’une hausse de 21 % de sa clientèle.