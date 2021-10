Un conte de fée jusqu’au bout pour les joueurs U17 de l’ASG

L’ASG a eu le meilleur 3-1 sur le Club de soccer St-Léonard grâce aux buts de Matthew Makki, Michael Zuluaga Chacon et Adam N’Goran.

C’est fantastique, cette année, une saison de rêve. Une équipe de l’Outaouais qui représente si bien la région, qui réussit à gagner un titre, ça veut dire beaucoup pour moi. Ces joueurs ont aussi ce sentiment d’appartenance pour le club et la région. C’était magnifique, on a vécu de superbes émotions , souligne l’entraîneur du groupe, Jonathan Vallée.

La réussite est d’autant plus digne de mention que le club a fait son entrée dans la Ligue AAA cette année seulement. Celui-ci avait remporté le championnat AA du Lac St-Louis pour obtenir sa promotion, la saison dernière.

De passer d’équipe promue à équipe championne, je ne crois pas que ça s’est vu beaucoup dans l’histoire du soccer amateur au Québec. Ça veut dire beaucoup et c’est une belle récompense pour tout le travail qui a été fait par les joueurs, les entraîneurs et la direction technique , insiste l’ancien des Académies du Fury d’Ottawa et de l’Impact de Montréal.

L'entraîneur Jonathan Vallée (au centre) porte fièrement la bannière de champion, aux côtés du DG de l'ASG Juliano Panchera (à gauche) et du directeur technique Slava Ursu (à droite). Photo : Gracieuseté de Jonathan Vallée

L’ ASGAssociation de soccer de Gatineau a rapidement pris les devants 2-0, durant la rencontre, avant de voir un adversaire écoper d’un carton rouge. À effectif réduit, St-Léonard a tout de même continué à pousser pour revenir dans le match et a réduit l’écart sur un coup de pied de coin. Le but de Adam N’Goran, avec quelques minutes à jouer, a assuré la victoire de la formation de l’Outaouais.

Je savais qu’on avait la meilleure équipe et qu’on avait la mieux préparée. Mais il y avait beaucoup de qualité en face. On n'était pas à l'abri d’un coup de génie individuel. Une citation de :Jonathan Vallée, entraîneur ASG U17 AAA

Gatineau avait accédé au carré d’as de la Ligue après avoir pris le 4e rang du classement général, bataillant pendant toute la saison pour le sommet du classement. L’équipe a battu les champions de la saison régulière, les Braves d'Ahunstic, 3-1 en demi-finale, avant de disposer de St-Léonard en finale.

Les joueur de l'ASG, en blanc, avant la rencontre finale contre St-Léonard. Photo : Gracieuseté de Mathys Letourneau- Mathieu

Jamais ce scénario de rêve n'avait été envisagé avant les premières rencontres du championnat.

Tu n’as pas une réelle idée du niveau des adversaires avant la saison. Je n'aurais jamais pensé qu’on allait être champions. Mon objectif était de maintenir la formation en AAA. Mais, après 4-5 matchs, on a réalisé qu’on avait une très bonne formation. Je ne pensais pas aller en finale au début de la saison, mais ce n’est plus une surprise aujourd’hui , raconte Vallée.