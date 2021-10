Zéro Déchet Abitibi-Témiscamingue interpellent les candidats sur l’environnement

L'organisme a rédigé un document comprenant une série de mesures environnementales afin que les candidats prennent position sur ces enjeux.

Cloé Caron, ambassadrice Zéro Déchet Abitibi-Témiscamingue est surprise que l'environnement soit déjà une priorité pour certains d'entre eux.

C'est certain que l’environnement prend une grande place dans l'élection actuelle et on s’en voit bien heureux. On voulait quand même utiliser l'opportunité pour faire des propositions et mettre cartes sur table afin que l’environnement soit une priorité , précise-t-elle.

Parmi les mesures proposées, l'organisme souhaite la mise en place d'un règlement municipal pour éviter de laisser fonctionner des véhicules à essence lorsqu'ils sont stationnés.

Cloé Caron suggère aussi de légiférer sur l'interdiction de certains produits à usage unique.