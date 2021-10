Saint-Félix-de-Dalquier veut se départir de sa salle municipale

Un appel de propositions a été lancé pour la vente de l’édifice de 6400 pieds carrés situé au cœur du village. Les intéressés ont jusqu’au 11 novembre pour soumettre une proposition au montant minimum de 175 000 $.

Le conseil municipal sortant estimait que les espaces du Complexe sportif peuvent répondre aux besoins des organismes locaux.

L'espace du Complexe sportif de Saint-Félix-de-Dalquier est suffisant pour accueillir les organismes locaux et leurs activités, selon la Municipalité. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

En vendant la salle, la Municipalité de Saint-Félix-de-Dalquier prévoit économiser environ 30 000 $ par année, en plus de toucher des revenus de taxes municipales. Quant au fruit de la vente, il devrait servir à aménager les locaux du Complexe sportif pour mieux répondre aux nouveaux besoins.

L’exercice devrait donc se faire à coût nul pour les contribuables.

L'ancien maire de Saint-Félix-de-Dalquier, Jocelyn Boucher. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On gère deux salles municipales. On sait qu’il n’y a pas une salle municipale qui est rentable, pis c’est correct aussi qu’elle ne soit pas rentable. C’est un service qu’on rend à tous les organismes de la municipalité pis c’est correct comme ça. Mais quand on en a deux, c’est beaucoup plus dur à gérer d’un point de vue monétaire , a récemment expliqué l’ancien maire Jocelyn Boucher.

Ce dernier reconnaît que certains organismes n’étaient pas chauds à l’idée de perdre la salle municipale, mais que le projet reçoit l’appui de pratiquement tout le monde après explication.