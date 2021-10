Incident sur l’île Manitoulin: la PPO demande au public de se mettre à l’abri

La PPO conseille aux gens qui sont déjà dans le secteur de se mettre à l’abri dans un endroit sûr, jusqu’à nouvel ordre.

Dans un courriel, l’agente Tessa Kasch, du détachement de Manitoulin, indique qu’un détour est disponible pour permettre aux gens d'éviter la rue Main, en passant par le chemin Rainbow Heights et la rue Beach.

La PPO dit qu’elle fournira des mises à jour dans des communiqués de presse et sur les médias sociaux via Twitter et Facebook.