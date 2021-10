Un bilan satisfaisant pour la saison 2021 de l’Héritage 1

L'Héritage 1 transporte entre 28 000 et 32 000 passagers lors d'une saison normale. Toutefois, le début de saison a été marqué par des mesures sanitaires plus serrées, empêchant le navire de voyager à pleine capacité à ce moment.

Par ailleurs, la saison de la traverse a été interrompue plus tôt que prévu. Selon le capitaine, un bris mineur au propulseur d'étrave a forcé l'équipage à faire preuve de prudence.

Le propulseur d'étrave, c'est ce qui nous permet de manœuvrer à quai et d'accoster de façon sécuritaire, sans trop de problème , explique M. Rioux. Le propulseur est tombé au combat samedi, vers l'heure du midi. Avec la longue fin de semaine, si on avait tout réparé, on aurait peut-être pu faire la journée de mardi , ajoute le capitaine.

C'était beaucoup de temps et d'argent pour faire un aller-retour où on avait presque pas de réservations. Une citation de :Jean-Philippe Rioux, capitaine de l'Héritage 1

Ce n'est vraiment pas un problème majeur; c'est vraiment juste le timing du bris qui nous a incité à prendre cette décision , précise M. Rioux.

Le capitaine de l'Héritage 1, Jean-Philippe Rioux, devant le navire alors que ce dernier subissait d'importantes réparations, l'an dernier. (archives) Photo : Compagnie de navigation des Basques

Le recrutement d'employés, principal défi pour 2022

Comme dans bien d'autres domaines, les employés se font de plus en plus rares dans le monde maritime. Le capitaine Rioux s'attend donc à ce que le recrutement de personnel soit le principal défi de la traverse en vue de la prochaine saison.

À partir du mois d'août de cette année, quand l'école a commencé, on a pédalé pas mal. Il nous a fallu faire des pieds et des mains pour réussir à trouver des travailleurs , affirme le M. Rioux.

C'est un défi à chaque année. Pour les postes de matelots ou à la billetterie, il y a toujours un roulement. Ça, on est habitués. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver des gens brevetés , plaide-t-il.

C'est vraiment pour les mécaniciens que c'est plus difficile. Actuellement, on n'en a plus. On cherche activement pour l'an prochain. Une citation de :Jean-Philippe Rioux, capitaine de l'Héritage 1

L'Héritage 1 avait fait l'objet de réparations importantes, au chantier du Groupe Océan, avant de revenir à bon port en mai dernier.

Les citoyens de la MRCMunicipalité régionale de comté des Basques s'étaient mobilisés pour assurer la sauvegarde de la traverse, alors que le gouvernement Legault hésitait sur le financement des réparations de l'Héritage 1.

Avec les informations de Michaële Perron-Langlais