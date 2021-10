Un nouvel appareil configuré plus grand et plus rapide pour Airmedic

L’entreprise de transport médical qui offre du transport médical aéroporté sur tout le territoire québécois.

Un héliport est disponible au CHUS, Hôpital Fleurimont, pour permettre à Airmedic d’y atterrir principalement pour le transport interhospitalier.

Nous prenons aussi les gens de régions plus éloignées de centres primaires ou secondaires qui vont avoir besoin de soins spécialisés. Nous avons six avions et le nouvel appareil nous permet d’aller encore plus loin plus rapidement , soutient la cheffe de direction d’Airmedic, Sophie Larochelle.

Elle mentionne que l’adhésion à Airmedic permet de bénéficier du transport par hélicoptère pour un service à leur chalet, en VTT ou en motoneige dans des sentiers qui ne sont pas carrossables.

Il y a un membership qui peut être annuel ou temporaire de dix jours pour des activités ponctuelles.

Le nouvel avion-cargo PC-24 permet de se poser sur de courtes pistes.

C'est un jet qui nous permet d’être plus rapides. Nous pouvons intervenir ainsi à tous les endroits du Québec. Avec ce nouveau PC 24, nous pourrons avoir une configuration médicale mieux intervenir avec deux civières et quatre passagers qui peuvent intervenir. Nous pouvons maintenant intervenir plus rapidement dans des régions plus éloignées , indique Sophie Larochelle.

Tous les vols disposent d’un infirmier et d’un inhalothérapeute. Un médecin peut se joindre au vol.

Nous avons notre propre personne. Ça évite de prendre le personnel des régions pour éviter que le personnel région ne soit pas privé de son personnel pendant le transport

Airmedic réalise environ 2000 missions par an.