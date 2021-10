Ouvert ou fermé pour l’Action de grâce au Manitoba ?

En ce jour de l'Action de grâce, certains commerces sont fermés et des services ne sont pas disponibles alors que des restrictions sanitaires sont en vigueur dans la province.

Les dernières ordonnances de santé publique imposent des règles de rassemblement plus strictes aux personnes qui choisissent de ne pas se faire vacciner.

De nombreux Manitobains pourront se réunir avec leurs amis et leur famille, sans aucune restriction relative à la taille des rassemblements, à l'occasion de l'Action de grâces. Toutefois, certaines règles s'appliquent aux personnes qui sont admissibles au vaccin contre la COVID-19, mais qui ne l'ont pas encore fait.

Dans ce cas, les rassemblements privés à l'intérieur seront limités à deux ménages et les rassemblements privés à l'extérieur ne pourront compter que 10 personnes au maximum, sans compter les membres du ménage qui reçoit.

Et si un rassemblement a lieu en public et qu'une personne n'est pas vaccinée, la province autorise 25 personnes ou 25 % de la capacité, la valeur la plus faible étant retenue.

Si vous cherchez quelque chose à faire ou si vous avez besoin de faire des courses et des achats, voici une liste de ce qui sera ouvert et fermé.

Test et vaccination COVID-19

Presque tous les centres de dépistage de la COVID-19 gérés par l'Office régional de la santé de Winnipeg seront ouverts aux heures habituelles.

La seule exception est le centre du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre sur la rue King, qui sera fermé.

Dans la région sanitaire de Prairie Mountain, les deux centres de Brandon seront ouverts. Ceux de Dauphin et de Swan River seront fermés.

Les centres des autres régions de la province seront ouverts, les heures étant indiquées sur le site web de la province.  (Nouvelle fenêtre)

Une liste des endroits offrant des vaccins contre la COVID-19 est également disponible sur le site web du gouvernement du Manitoba.  (Nouvelle fenêtre)

Centres commerciaux

Kildonan Place, CF Polo Park, Outlet Collection Winnipeg, Garden City Shopping Centre et Saint-Vital Centre à Winnipeg seront ouverts lundi de 11 h à 18 h.

Le Grant Park Shopping Centre sera ouvert de midi à 17 h.

Tous les magasins d'alcool de Winnipeg, à l'exception de celui du True North Square, seront ouverts. Ces magasins seront ouverts de 11 h à 18 h.

Les Liquor Marts du Manitoba seront également ouverts aux mêmes heures, sauf celui de Carman, qui sera fermé.

Le Forks Market sera ouvert de 7 h à 23 h, tandis que le Johnston Terminal sera ouvert de 9 h à 21 h.

Divertissement

Les terrains de golf gérés par la Ville de Winnipeg seront ouverts, si le temps le permet. Ces terrains sont ceux de Crescent Drive, Harbour View, Kildonan Park et Windsor Park.

Le zoo du parc Assiniboine sera ouvert aux heures normales.

La Winnipeg Art Gallery, le Musée du Manitoba et le Musée canadien des droits de la personne sont fermés.

La plupart des piscines intérieures de Winnipeg gérées par la Ville seront fermées, mais trois seront ouvertes. La piscine Pan Am, la piscine Margaret Grant et la piscine du complexe récréatif Cindy Klassen seront toutes ouvertes à des heures réduites.

Toutes les succursales de la Bibliothèque publique de Winnipeg seront fermées.

Transport en commun

Winnipeg Transit fonctionnera selon un horaire de dimanche.

Brandon Transit fonctionnera de 9 h à 19 h selon un horaire de dimanche.

Ramassage des déchets

Les ordures, le recyclage et les résidus de jardinage seront ramassés comme d'habitude à Winnipeg lundi.

Le dépôt du chemin Brady pour les clients commerciaux sera ouvert de 5 h 30 à 18 h, tandis que le dépôt Brady 4R de Winnipeg pour les clients résidentiels le sera de 8 h à 18 h.

Les dépôts 4R de Pacific et Panet à Winnipeg seront fermés.

Cimetières

Les cimetières de Brookside, Transcona et Saint-Vital à Winnipeg seront ouverts de 8 h à 21 h.

Courrier

Postes Canada ne collectera pas et ne livrera pas le courrier le lundi de l'Action de grâces.