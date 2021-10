Le Québec recense 480 nouveaux cas de COVID-19 et 5 décès supplémentaires

La santé publique du Québec rapporte 480 nouveaux cas de COVID-19 ces dernières 24 heures. Le bilan quotidien des hospitalisations est à la baisse, avec six patients de moins par rapport à la veille.

Cinq nouveaux décès liés à la maladie ont été déclarés ces dernières 24 heures.

Depuis le dernier bilan, le nombre d’hospitalisations est passé à 290 pour l’ensemble de la province, une baisse de six patients par rapport aux données publiées la veille. Le nombre de personnes aux soins intensifs a diminué de deux, pour s'établir à 78.

Parmi les 480 personnes nouvellement contaminées, 356 n'étaient pas adéquatement vaccinées, selon les données du ministère de la Santé. 124 nouveaux cas ont reçu leur double vaccination depuis au moins une semaine.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sur le front de la vaccination, 1812 nouvelles premières doses ont été administrées, ainsi que 3598 deuxièmes doses.

Lundi, le ministre de la Santé Christian Dubé a rappelé sur Twitter qu'il ne sera plus possible de contourner la vaccination obligatoire dans le réseau de la santé à compter du 15 octobre.Il réagissait à l'annonce du président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec au sujet de la suspension imminente du permis des infirmières qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la COVID-19.