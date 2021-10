Milieux naturels du Grand Montréal : la disparition plus rapide que la protection

Le rapport  (Nouvelle fenêtre) de la firme Habitat, codirigé par deux professeurs de l'Université du Québec en Outaouais ( UQOUniversité du Québec en Outaouais ) et un autre de l'Université McGill, a été réalisé en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature ( WWFFonds mondial pour la nature ).

Il recommande de conserver tous les milieux naturels qui restent et même d'en recréer, afin d'atteindre 25 % du territoire protégé.

Entre 1985 et 2015, le rythme d'urbanisation a été cinq fois plus important que le rythme de protection des milieux naturels, constatent les auteurs.

La CMMCommunauté métropolitaine de Montréal reconnaît, elle-même, que depuis 2012, les gains en superficie de territoire en aires protégées ont été pratiquement annulés par les retraits de statuts de protection de certains territoires .

Pourquoi les milieux naturels sont-ils importants?

Les milieux naturels permettent de réguler les températures, d'améliorer la biodiversité, la qualité de l'air, de filtrer l'eau et de contribuer au bien-être physique et mental de la population. Dans le contexte de l'urgence climatique, ils sont d'autant plus importants pour lutter contre les fortes précipitations, les inondations ou l'arrivée de ravageurs exotiques.