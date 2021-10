Saint-Majorique-de-Grantham sous le choc après la mort d’une adolescente happée par un véhicule

Il y a deux [veillées aux chandelles] qui se sont tenues, une par des amis, l’autre par la famille [dimanche]. C’est une très grande souffrance pour la famille quand on perd un enfant , témoigne Mme Fréchette.

Au retour à l’école mardi, la première magistrate indique que des psychologues seront présents pour les élèves qui ont besoin d’un soutien psychologique.

Le drame est survenu aux alentours de 19 h vendredi sur le boulevard Saint-Joseph Ouest. L’adolescente a été transportée au CHU Sainte-Justine où son décès a été constaté.

La conductrice, quant à elle, est entrée en état de choc à la suite de la collision. Les autorités indiquent qu'elle n'a pas subi d'autres blessures.

Des automobilistes imprudents

La mairesse attend les conclusions de l’enquête policière, qui tend pour le moment à démontrer que la cause ne serait pas criminelle, avant de commenter davantage l’accident. Elle s’engage cependant à mettre en application les recommandations du coroner.

Line Fréchette fait aussi remarquer que sa municipalité a déjà fourni des efforts pour rendre plus sécuritaire le boulevard Saint-Joseph Ouest, considéré comme problématique depuis plusieurs années. Aucun trottoir ne borde la route.

Sur le boulevard, c’est 50 km/h dans la zone où ça s’est passé. Il y a un arrêt pas très loin de là. Il y a quand même des lampadaires. Est-ce qu’il y en a assez? On ne le sait pas, décrit-elle. Depuis les huit dernières années, on a fait beaucoup de travail pour protéger les piétons, les cyclistes et les enfants de la circulation, parce que le village a de plus en plus d’enfants. Le transport scolaire n’existe plus dans le village même, ce qui n’était pas le cas il y a six-sept ans , ajoute-t-elle.

Le boulevard Saint-Joseph Ouest devant l'hôtel de ville de Saint-Majorique-de-Grantham. Photo : Google Maps

La mairesse énumère une liste d’actions que la municipalité a menées, dont l’ajout de balises de réduction de vitesse, de panneaux d’arrêt, de lampadaires et de bosses de ralentissement.

On a même mis, dans les deux dernières années, des balises dans le milieu des rues en silhouettes d’enfants, et on se faisait briser nos balises. Il y a un secteur où c’est 30 km/h, dans la zone scolaire, et il a fallu mettre des bosses de ralentissement parce que les gens ne respectent pas , explique-t-elle.

Elle croit que de la sensibilisation est nécessaire, tant pour les gens qui n’habitent pas le secteur que les résidents.

Au fil des ans, les résidents ont permis aux enfants de marcher sur leurs terrains pour qu’ils puissent s’éloigner du boulevard.