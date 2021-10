Lotbinière aura un maire

Après 16 ans de politique municipale, dont 13 à titre de maire, Jean Bergeron était prêt à accrocher ses patins.

Personne, par contre, ne proposait de les chausser après lui.

Pour éviter que Lotbinière figure sur la courte liste des 11 municipalités orphelines du Québec, c’est-à-dire des localités où personne ne briguera la mairie le 7 novembre prochain, ce retraité de 62 ans a décidé d’endosser, une dernière fois, le rôle d’échevin.

Le maire sortant de Lotbinière, Jean Bergeron Photo : Facebook

C’est peut-être une carrière passée dans le réseau de la santé qui a poussé Jean Bergeron à se rendre au chevet de sa démocratie municipale malade.

C’est surtout, selon le principal intéressé, l’amour de son patelin qui l’a motivé.

Quand on s’embarque en politique municipale, c’est beaucoup plus la passion que d’autres choses qui nous amènent là. On devient un petit peu maniaque, on aime notre milieu. C’est presque une maladie! Une citation de :Jean Bergeron, maire de Lotbinière

L'argent ne fait pas le décideur

Et l’adage le dit : quand on aime, on ne compte pas. Jean Bergeron a consacré, en moyenne, entre 35 et 40 heures par semaine à ses tâches de maire au cours de son dernier mandat. Un travail à temps plein, donc, pour un salaire annuel de 17 000 $.

Un employé empochant le salaire minimum termine donc l’année avec plus d’argent dans ses coffres que le candidat porté au pouvoir.

Rien pour encourager l’engagement citoyen, convient Jean Bergeron, qui tient toutefois à rappeler que la mobilisation politique ne doit pas se résumer à une question d’argent.

C’est le conseil municipal lui-même qui vote son salaire. Ce salaire de 17 000 $, c’est nous qui nous le donnons. Une citation de :Jean Bergeron, maire de Lotbinière

La municipalité de Lotbinière borde le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Deschambault-Grondines. Photo : Radio-Canada

Surtout que les municipalités comme Lotbinière, autour desquelles gravitent moins de 1000 citoyens, ont des budgets modestes et des sources de revenus limitées.

Ce sont des petites municipalités, avec des petits budgets , explique Jean Bergeron. Une municipalité comme Lotbinière, c’est environ 1,7 M$. Si le maire se donne un salaire de 50 000 $, vous savez que les conseillers, c’est un pourcentage [NDLR : par rapport au salaire du maire], alors ça monte aussi et ç’a un impact non négligeable sur le compte de taxes des citoyens.

Une élection complémentaire à Lotbinière

Les électeurs et les électrices de Lotbinière n’iront pas aux urnes le 7 novembre comme dans la majorité des municipalités du Québec. Étant donné l’absence de candidatures au poste de maire et à 5 des 6 sièges qui composent le conseil municipal, une élection complémentaire devra avoir lieu dans les quatre mois qui suivront l’élection générale.

En attendant la tenue du vote, c’est l'administration sortante qui assure l’intérim.

Deux conseillers ont finalement décidé de briguer un autre mandat. Le conseiller Sylvain Pillenière avait déjà décidé de poursuivre l’aventure. Philippe Jean, un autre conseiller sortant qui comptait laisser place à la relève, a finalement décidé de se porter à nouveau candidat en constatant que la relève ne se précipitait pas pour la prendre.

Sylvain Pillenière est le seul membre du conseil municipal de Lotbinière à s'être représenté pour poursuivre son mandat. Faute de candidats, il a été élu par acclamation. Photo : Radio-Canada

Les élus travaillent déjà à ce que le scénario de 2021 ne se répète pas en 2025.

On a déjà commencé à préparer la relève , souligne Jean Bergeron. J’ai parlé avec une personne, notamment, qui serait intéressée à la mairie dans quatre ans.

Il concède que les défis sont toutefois nombreux, dans des petites localités comme la sienne, pour susciter des vocations politiques.

Il y a des gens qui ne veulent pas aller en politique municipale, un palier très, très proche des citoyens, parce qu’ils ne veulent pas recevoir la critique , explique-t-il. La virulence des réseaux sociaux, où les insultes volent haut et les couteaux, souvent bien bas, contribue aussi à refroidir les ardeurs de plusieurs, selon le maire sortant.

On va devoir être inventif dans notre manière de communiquer avec les citoyens. De démontrer la beauté des défis qui sont à relever et la richesse de ce qu’on en retire comme individu. Parce qu’il n’y a pas que des difficultés, il y a aussi quelque chose de très gratifiant à servir notre communauté. Une citation de :Jean Bergeron, maire de Lotbinière

Avec les informations de Première heure