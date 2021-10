Les infirmières non vaccinées contre la COVID-19 ne pourront plus exercer au Québec

Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a confirmé la suspension imminente du permis des infirmières qui ne sont pas adéquatement vaccinées contre la COVID-19.

Cette décision intervient sur les recommandations du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a suggéré à tous les ordres professionnels du milieu de la santé de suspendre le permis d’exercer de leurs membres qui refusent de se faire vacciner à compter du 15 octobre.

Chez les infirmières, 4338 ne sont pas adéquatement vaccinées, et 2807 ne le sont pas du tout, a précisé Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, au micro de l'émission Tout un matin.

À ce nombre s'ajoutent 5716 infirmières dont le statut vaccinal n'est pas encore connu pour des problèmes administratifs et qui seront contactées d'ici mercredi pour clarifier leur situation.

Seules les employées en télémédecine sont exemptées d'obligation vaccinale, a ajouté le président de l'Ordre.

Les infirmières suspendues pourront, par la suite, retrouver leur droit de pratique en fournissant la preuve d'un parcours vaccinal complet. L'Ordre précise qu'il n'exigera pas d'examen pour réintégrer ses rangs, même après plusieurs mois de suspension.

On avait le choix entre limiter ou suspendre. Mais pour des fins de clarification, de communication, c’est plus simple de suspendre. Une citation de :Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Le décret sur la vaccination obligatoire du personnel de santé a soulevé une multitude de questions, a reconnu M. Mathieu, et ce jusqu'à tout récemment.

Suspendre ou même limiter le permis d’un membre, ce n'est pas rien. On voulait s’assurer qu’avant de transmettre les informations à nos membres et de prendre une position éclairée, on ait eu des échanges avec les représentants du ministère pour clarifier des choses.

Sa décision a été immédiatement saluée par le ministre de la Santé Christian Dubé, sur Twitter, dans un gazouillis où il encourage aussi les infirmières à se faire vacciner, car il n'est jamais trop tard .

Le Collège des médecins avait déjà annoncé qu'il suspendra le droit d’exercer à ses membres non vaccinés, et ce, jusqu’à ce qu’ils régularisent leur situation.