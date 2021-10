Un café de réparation pour lutter contre l’obsolescence programmée

L'un des objectifs de cette initiative est de lutter contre l’obsolescence programmée.

Le but du projet est d'offrir un lien accessible et permanent pour permettre aux étudiants de réparer leurs biens gratuitement , explique l’un des instigateurs du projet, Frédéric Lacroix.

Meubles, appareils électroniques, petits électroménagers ou même des vêtements peuvent ainsi profiter d’une seconde vie.

Nous espérons que ça puisse se poursuivre dans le temps. Nous allons même organiser des ateliers. Le projet a comme objectif de créer un lieu d'apprentissage et d'échanges pour acquérir des techniques pour que les participants puissent eux-mêmes réparer leurs biens, mais aussi l’apprendre aux autres , signale Frédéric Lacroix.

Il signale que l'obsolescence programmée a pour but de mettre en place des techniques pour empêcher notamment les consommateurs de les réparer eux-même.

C'est souvent moins cher d'acheter un nouvel objet que de le réparer. Nous voulons contrer et montrer aux gens que c'est possible de réparer leurs biens eux-mêmes. Il est assez facile de réparer un écran de téléphone quand on sait bien le faire. Ça permet aux gens de réaliser que c'est possible et que c’est moins cher que l'on pense , signale Frédéric Lacroix.

Partenariat

Un partenariat a été établi avec le studio de création sur le campus de l’Université de Sherbrooke. Une subvention a été octroyée par l’Université de Sherbrooke pour démarrer ce projet.

Nous avons été capables d'engager un employé pour nous aider. Nous fonctionnons sur réservation. Le but est d'apprendre à réparer son bien. Le projet est offert pour le moment à la communauté étudiante, mais nous voulons l’offrir à la communauté de Sherbrooke et de l'Estrie , indique M. Lacroix.

Le café Répar-Action a ouvert ses portes la semaine dernière.

Il y a des gens avec des imprimantes ou des ordinateurs portables qui sont venus nous voir. Les gens peuvent nous préciser ce qu’ils veulent réparer et la personne employée peut faire un suivi et savoir si c’est possible de le réparer. Il est qualifié dans la réparation de beaucoup d'objets , assure Frédéric Lacroix.

Le service est gratuit, mais il faut réserver sa place sur la plage horaire sur la page Facebook du café Répar-Action.