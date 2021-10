Retour en force pour les Comptonales

Le succès de l'événement ne se dément pas avec les années.

Malgré une année de pause en 2020 causée par la pandémie, des gens sont venus de partout pour déguster les produits du terroir de la vallée de la Coaticook.

La présidente des Comptonales, Diane Goyette, explique que cet événement célèbre la créativité des producteurs agricoles et des transformateurs.

La présidente des Comptonales, Diane Goyette. Photo : Radio-Canada

L'agroalimentaire est un ensemble. Les producteurs travaillent fort pour être originaux dans leur offre , explique Mme Goyette.

Un total de 50 producteurs répartis sur six sites différents ont offert des dégustations aux milliers de visiteurs.

Le cidre de Compton

Parmi eux, un jeune couple, Jimmy Beaudoin et Ève Grenier, a démarré son entreprise, le cidre de Compton, il y a quelques années.

C’est lors d’un voyage en Colombie-Britannique que l’idée est venue de se lancer dans la production de cidre.

Jimmy Beaudoin et Ève Grenier sont producteurs de cidre. Photo : Radio-Canada

Nous avons visité des cidreries dans la vallée de l’Okanagan. Elles nous ont fait accrocher , mentionne Jimmy Beaudoin.

On cherchait à faire quelque chose de plus haut de gamme. Nous avons de beaux commentaires pour nos produits. On parle déjà d'agrandissement parce que nous avons des difficultés à répondre à la demande , ajoute Ève Grenier.

D'après les informations de Jean Arel