Les départs à la retraite de médecins de famille se succèdent en Nouvelle-Beauce

Entre 6000 et 8000 patients se retrouvent orphelins avec le départ à la retraite de ces cinq médecins , révèle Yvan Mathieu, médecin responsable du Groupe de médecine familiale (GMF) de La Nouvelle-Beauce.

Conséquence logique, la demande pour les sans rendez-vous explose. Elle s’intensifie depuis deux ou trois mois. Rien à voir avec l’année dernière où les médecins attendaient après les patients, les gens consultaient moins et on ne recevait plus de clientèle infectieuse , se souvient Yvan Mathieu.

Pour accommoder le plus de monde, lui et son équipe ont allongé les plages horaires des sans rendez-vous. Et cela les oblige à travailler plus. En parallèle, deux nouveaux médecins, communément appelés des facturants, ont été embauchés au GMFgroupe de médecine de famille de La Nouvelle-Beauce. Mais ce n’est pas suffisant; le compte n’y est pas.

500 patients inscrits et des obligations

Un médecin en fin de carrière a entre 1500 et 2000 patients inscrits. Un nouveau facturant en a en moyenne 500 , renseigne France Tanguay, adjointe à la direction des services professionnels pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches.

Sans compter que ces nouveaux médecins en début de carrière doivent, en plus, effectuer des heures de travail dans un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée ou en milieu hospitalier, ou prodiguer des soins à domicile.

En fin de compte, ce sont les patients qui trinquent, à l’instar de Caroline Gagné, une habitante de Sainte-Marie. Son médecin de famille a pris sa retraite, il y a cinq ans maintenant. Elle n’en a pas retrouvé un depuis.

La jeune femme s’estime chanceuse, elle est en bonne santé et a peu souvent besoin de consulter un docteur. Quand cela lui arrive, elle s’arme de patience.

Je passe par les sans rendez-vous, mais c’est toujours plein. Je me fais référer aux urgences. Une citation de :Caroline Gagné, patiente orpheline

Gaétan Vachon, le maire de Sainte-Marie et préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, a conscience du problème.

On s’est mobilisé pour faciliter un regroupement de médecins. Mais là, le départ de cinq médecins dans la même période, c’est beaucoup.

L’élu rêve de voir s’installer de nouveaux professionnels de la santé dans son coin.

On a un beau centre, avec de beaux avantages , se vante-t-il.

Cela étant dit, Gaétan Vachon reste lucide. Il sait que le manque de médecins n’est pas propre à sa région. Ce que France Tanguay confirme.

Ce qui se passe en Nouvelle-Beauce est similaire à ce qui se passe dans l’ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. Et plus généralement, partout au Québec.

D'après les informations de Marie-Maude Pontbriand