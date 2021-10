Manque d’arbitres dans des ligues de hockey au Québec

De nombreuses ligues québécoises pour les jeunes hockeyeurs font face à un manque criant d’arbitres. Cette pénurie de main-d'œuvre se fait notamment ressentir en Outaouais, où des officiels considérés comme des vétérans quittent de plus en plus le milieu.

On recrute quand même beaucoup de jeunes, chaque année, [...] mais on perd beaucoup en années d'expérience , résume Mark Loyer, arbitre en chef régional de l'Outaouais.

Il estime que 25 % des officiels partiront cette année et qu’environ 85 % de cette proportion représente des personnes ayant de 5 à 10 années d’expérience derrière la cravate, parfois même davantage.

Étant donné qu'on perd des vétérans, on n'a pas le choix de monter des jeunes plus vite que prévu , note M. Loyer en faisant référence aux nouveaux venus qui se retrouvent à arbitrer des matchs de plus haut niveau.

Il explique que des réorganisations sont faites pour assurer que ces jeunes soient bien encadrés dans leur apprentissage. Ces recrues sont supervisées par des juges de ligne.

On veut garder nos officiels. On ne veut pas que ceux-ci décident, après un match difficile, de partir. Une citation de :Mark Loyer, arbitre en chef régional de l'Outaouais

Mark Loyer, arbitre en chef régional de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Problèmes de rétention à multiples facteurs

Charles Romain, qui est arbitre dans la région depuis environ cinq ans, mentionne que le comportement parfois désagréable, voire agressif des spectateurs joue sur le moral des jeunes qui font leurs premières armes dans le métier.

Je vois des plus jeunes qui commencent et que ça affecte beaucoup. C'est le rôle des plus vieux d'essayer de les protéger le plus possible , souligne-t-il.

Le salaire, qui varie d’un niveau d’arbitrage et d’une région à l’autre, peut aussi en inciter plusieurs à quitter le navire, convient-il.

Charles Romain, arbitre de hockey dans la région de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

Souvent, on fait environ 25 $ la game. On est ici pour deux heures et demie, à peu près. On arrive une demi-heure avant [le match] et on part une demi-heure après , explique-t-il.

Ainsi, certains jeunes arbitres feraient le calcul qu’ils gagneraient plus d’argent à travailler en restauration rapide, par exemple.

Sur le plan des revenus, plusieurs intervenants soulignent que les paiements d'impôts qui s’appliquent en démotivent certains de poursuivre dans le métier.

Hockey Québec a récemment reconnu la profession d'officiel de hockey comme un emploi de travailleur autonome. Cela fait en sorte que des arbitres vétérans qui n’ont jamais eu à remplir un formulaire T4A, au moment de soumettre leur déclaration annuelle de revenus, devront le faire

Pour certaines personnes, c'est dérangeant donc ils quittent pour ça précisément , croit Richard Trottier, directeur de l'arbitrage à la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Deux arbitres de la LHJMQ lors d'un match du Phoenix de Sherbrooke Photo : Radio-Canada / ICI Estrie/Carl Marchand

À son avis, la crise sanitaire aura aussi eu son rôle à jouer. À moment donné, la pandémie va se régler et les régions vont retrouver le nombre d'officiels dont ils ont besoin , prévoit-il.

Il affirme que la pénurie d’arbitres ne touche pas vraiment la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , comme elle se retrouve au haut de la pyramide du hockey amateur .

Quoi qu’il en soit, plusieurs arbitres témoignent qu’ils continuent d’exercer leur métier par amour pour le hockey.

Avec les informations de Rémi Authier