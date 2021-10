Le président de l’Agence de la santé publique du Canada, Iain Stewart, démissionne

Plus tôt cette année, M. Stewart a été réprimandé par le président de la Chambre des communes à Ottawa pour avoir refusé d'obéir à un ordre de la Chambre qui l'enjoignait à produire des documents liés au licenciement de deux scientifiques du Laboratoire national de microbiologie (LNM) à Winnipeg.

M. Stewart redeviendra président du Conseil national de recherches Canada, un rôle qu’il a occupé précédemment. Le Dr Harpreet S. Kochhar, actuellement sous-ministre délégué de Santé Canada, va remplacer M. Stewart à partir de la semaine prochaine.

Le Dr Kochhar, vétérinaire de formation, a occupé plusieurs postes au sein de l’administration publique, dont vétérinaire en chef du Canada et vice-président associé aux opérations à l’Agence canadienne d'inspection des aliments.

Le premier ministre Justin Trudeau a remercié M. Stewart par communiqué vendredi, soulignant son leadership dans la campagne de vaccination.

M. Stewart était devenu président de l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada après que sa prédécesseure, Tina Namiesniowski, a démissionné en septembre 2020.

En juin dernier, il a été cité à comparaître à la Chambre des communes, une procédure qui n’avait pas été utilisée contre un civil depuis près d’un siècle et qui vise à réprimander une personne qui a porté atteinte à la dignité ou à l’autorité du Parlement .

Le Laboratoire national de microbiologie, situé à Winnipeg. Photo : La Presse canadienne

M. Stewart, évoquant des enjeux liés à la vie privée et à la sécurité également soulevés par la ministre de la Santé Patty Hajdu, avait refusé de produire des documents non caviardés sur le licenciement de deux scientifiques du LNMLaboratoire national de microbiologie . Xiangguo Qiu et son mari, Keding Cheng, ont été renvoyés officiellement en janvier.

L’affaire s’est rendue devant les tribunaux, mais a été abandonnée peu avant les élections, en août.