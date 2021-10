Petite frousse et gros frisson à la maison hantée de Saskatoon

Un monstre avec une hache, une araignée géante et un veau possédé. Tous les éléments sont réunis pour avoir une bonne frousse et du plaisir à la maison hantée de Berry Barn à Saskatoon.

Le gérant de la maison hantée, Jason Horbey, explique que certains changements sont à prévoir en cette septième année, et ce dans le but de continuer de surprendre les gens.

Il y a toujours du nouveau, dit-il. Le style et la disposition peuvent se ressembler d’année en année. Par contre, la présentation et la conception de la maison hantée changent chaque année.

Jason Horbey ajoute qu'environ 200 personnes ont parcouru la maison hantée lors de son jour d’ouverture, samedi.

Sage Ferh, une des actrices, est surprise de l’engouement des gens pour l’activité.

C'était plus occupé que je l'avais imaginé hier, mais c'est vraiment amusant. J'aime faire crier les tout-petits et je trouve cela amusant quand ils ont peur de visiter la maison. J'aime travailler ici.

Sa collègue Angelica Horbey a toujours hâte à cette période de l'année où elle peut enfiler son costume et effrayer les gens, et ce même après cinq ans dans ce rôle.

J'adore cela, j'ai toujours hâte de venir travailler à la maison hantée. J'aime particulièrement faire crier les gens.

Une mission accomplie, si l'on se fie aux témoignages de certains participants.

Le dernier bout de trajet était le plus épeurant parce que j'ai choisi la mauvaise voie et j'ai dû revenir sur mes pas, raconte l’un d’entre eux. Je croyais que mon amie était derrière moi et je me suis retourné et c'était une tout autre personne!

Les Saskatchewanais sont invités à s’y rendre tous les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 31 octobre.

Le port du masque est obligatoire et les personnes de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de double vaccination ainsi qu'une pièce d'identité à l'entrée de la maison hantée.

