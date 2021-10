L’Action de grâces, pour se faire du bien malgré la pandémie

Au Manitoba, les nouvelles mesures sanitaires visent principalement les personnes non vaccinées. Pour le souper de l'Action de grâces, il est ainsi possible de recevoir des invités si tous les convives sont pleinement vaccinés.

Cette Action de grâces, en 2021, se rapproche donc un peu plus de la normale, pour la Winnipégoise Alana Bueckert et sa famille, qui faisaient leurs dernières courses, dimanche.

Malgré une hausse de prix de certains produits alimentaires, Alana Bueckert tenait à rassembler sa famille autour d'une table bien dressée et bien garnie.

Nous nous sentons davantage dans l’esprit de l'Action de grâces, dit-elle, simplement parce qu'en raison de la COVID, ces dernières années, nous n'avons pas pu nous réunir en famille. Maintenant que tous les membres de la famille, à l'exception des plus jeunes, sont vaccinés, ils veulent profiter pleinement de la célébration.

Dans les étalages de l’épicerie, les dindes s’envolent comme de petits pains. Un retour à la tradition, selon Munther Zeid, le propriétaire du Food Fare de l'avenue Portage à Winnipeg.

On voit que les gens préparent des repas traditionnels, dit-il, ils achètent de plus grosses dindes et de gros jambons.

Deanna Migalski figure parmi ces clients qui réuniront leur famille en fin de semaine. La pandémie n’a pas été facile pour elle, dit-elle. Elle a été mise à pied trois fois. Et il lui était impossible de rendre visite à sa mère qui vit dans une résidence pour personnes âgées.

Je pense que nous tenons tous nos familles pour acquises, dit-elle. Or, s'il y a quelque chose que la pandémie nous a enseigné, c'est que nous devons nous valoriser les uns les autres en tant que famille.

Pour de nombreuses personnes, le souper de l’Action de grâces, cette année, permettra de resserrer des liens et de profiter avec reconnaissance des moments passés ensemble.

Avec des informations de Chantallya Louis