Des leaders des PN du Manitoba plaident pour un ancrage culturel de leurs membres

L'ouvrage, Wahbanang : The Resurgence of a People, Clearing the Path for Our Survival ( Wahbanang : La résurgence d'un peuple, ouvrir la voie à notre survie), publié cette semaine est coécrit par des gardiens du savoir, d'anciens chefs et des aînés anichinabés, cris et dakota du Manitoba.

Sa publication s’inscrit dans le cadre du 50e anniversaire d’un précédent ouvrage Wahbung : Our Tomorrows (Wahbung : Nos lendemains) publié en 1971 par les chefs des Premières nations et la Manitoba Indian Brotherhood aujourd'hui connu sous le nom d'Assemblée des chefs du Manitoba.

À l’époque, le document était perçu comme la réponse au Livre blanc du gouvernement fédéral, qui cherchait à éliminer le statut d'Indien et à dispenser le gouvernement de ses responsabilités fiduciaires envers les Premières Nations.

Le nouveau livre s'adresse moins aux gouvernements et aux politiciens qu'aux membres des Premières Nations afin de les inciter à reconquérir leur identité culturelle.

Les leaders autochtones demandent notamment aux communautés de revenir à leurs loges, à leurs langues et à leur spiritualité.

Nous traversions une période de ce que je crois être le début de la résurgence de notre peuple , croit Dave Courchene Jr, un aîné anichinabé et fondateur de la Turtle Lodge dans la Première Nation Sagkeeng, à 100 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

Dave Courchene Jr est le fils de David Courchene, l'un des fondateurs et le premier président de la Manitoba Indian Brotherhood.

Si vous étudiez Wahbanang, je pense qu'il porte sur une bonne partie de notre identité , soutient M. Courchene Jr.

Ce n'est pas tout, mais je pense que c'est un bon début. Les aînés ont réussi à créer un certain état d'unité.

Il espère qu'il sera disponible pour les étudiants autochtones de la province.

L’ancienne chef de la nation Dakota de Sioux Valley et l'un des coauteurs du livre, Katherine Whitecloud constate que la spiritualité et les cérémonies ont souvent été reléguées au second plan dans les discussions entre les Premières Nations et le gouvernement.

J'espère que les gens en retireront la beauté et le talent des peuples autochtones, et que toutes les réponses que les gens recherchent se trouvent dans leur culture , indique Katherine Whitecloud.

Ce qui manque clairement, c'est que nous n'avons pas honoré ces instructions originales de notre créateur - nos responsabilités pour la terre, nos responsabilités pour nos langues et nos cultures , regrette-t-elle.

Avec les informations de Lenard Monkman