Une grosse année 2021 pour le Marathon Gaspésia

Mercure indiquant 15 degrés et soleil bien présent : les coureurs ont profité d’une journée très favorable à la pratique de leur activité de prédilection.

C’était vraiment génial! On longeait l’eau presque tout le temps et c'était super, pour vrai! , lance un participant fort enthousiaste venu de Québec pour l’occasion. Maxime Moisan admet néanmoins avoir été surpris par l’ampleur du défi. Le parcours? C’était quand même difficile , indique-t-il.

Les participants ont notamment pu courir en admirant, au loin, le rocher Percé. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

La gagnante, toutes catégories confondues, admet elle aussi que le défi était de taille. Il y avait de bonnes montées, pas nécessairement abruptes, mais longues et qui nécessitaient un bon effort. Ç’a été un bonheur de courir , a commenté Danielle Pedneault.

L’athlète de Pointe-aux-Outardes, sur la Côte-Nord, a complété le marathon en 3 heures, 18 minutes et 57 secondes. Ma stratégie était de partir prudemment et de me garder des jambes pour la fin. Ç'a été numéro un du début à la fin , relate la vainqueure.

Si plusieurs courses ont été annulées cette année, celle de Coin-du-Banc a bel et bien eu lieu dimanche. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Des parcours étaient proposés aux coureurs les plus aguerris comme Mme Pedneault, mais également aux sportifs néophytes. Les enfants ont aussi trouvé chaussure à leur pied.

Aujourd’hui, on avait l’épreuve reine du 42 km, le demi-marathon de 21,1 km, un 10 km, un 6 km et une course pour les enfants qui se déployait sur 1 et 2 km , énumère l’organisateur, Jean-François Tapp.

Une mouture majoritairement québécoise

M. Tapp se dit satisfait de cette mouture du marathon, qui constitue, note-t-il, la plus grosse jusqu’ici. Cette dernière aura donné lieu à certains changements au niveau des inscriptions.

Généralement, le marathon Gaspésia, c’est le plus petit marathon international en Amérique du Nord. On reçoit toujours de 5 à 8 nations, 200 participants. Cette année, c'est autour de 300 participants avec, essentiellement, des Québécois. Une citation de :Jean-François Tapp, organisateur du Marathon Gaspésia

Jean-François Tapp est le directeur des courses d'Événements Gaspésia. (archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Sans surprise, le grand manitou de la course gaspésienne attribue cette grande mobilisation des sportifs en provenance du Québec à la pandémie de COVID-19.

Plusieurs événements d'envergure n'ont pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire cette année, notamment les marathons de Québec et de Montréal.

Les organisateurs confirment par ailleurs que le Marathon Gaspésia sera de retour en 2022. La date et l’endroit ne sont toutefois pas connus.

Selon le reportage de Bruno Lelièvre