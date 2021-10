Une nouvelle rupture de services à l’hôpital de Matane

Cette rupture s'étendra du 10 octobre, 16h, jusqu'au 18 octobre, 8h.

Il s'agit de la dixième rupture de services à l'hôpital de Matane, depuis le début de l'année 2021.

Un enjeu de main d’œuvre de dernière minute au niveau du personnel infirmier provoque cette rupture de service , explique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux par communiqué.

Le Centre intégré se veut une nouvelle fois rassurant en affirmant que des corridors de services seront planifiés dans les délais adéquats .