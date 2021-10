Une saison hôtelière exceptionnelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les Québécois ont visité en grand nombre la région. Au point que le taux d’occupation a dépassé celui enregistré avant la pandémie.

Taux d’occupation dans les hôtels du Saguenay-Lac-Saint-Jean Taux d’occupation dans les hôtels du Saguenay-Lac-Saint-Jean 2019 68 % 2020 50 % 2021 71 %

Ces chiffres représentent des moyennes car selon le président de l’hôtel Delta à Saguenay et des hôtels Universel et Travelodge à Alma, Laval Boulianne la saison a encore été plus exceptionnelle dans ses établissements.

Là dans la période été quand on parle de juin, juillet, août jusqu'à mi-septembre, on a roulé 80, 82, 85 % de taux d'occupation. C'était féérique. Une citation de :Laval Boulianne

Ce qui est particulier c'était qu'on n’avait pas de touristes de l'extérieur, des américains, des européens...On se pince là et on se dit qu'on est chanceux parce que c'est pas facile de faire vivre ces grosses organisations-là , ajoute M. Boulianne.

Laval Boulianne est président des Hôtels Delta, Universel et Travelodge. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Selon la directrice générale de l'association hôtelière, Anne-Marie Boudreault, la saison hâtive est l'une des raisons qui expliquent ces chiffres.

Les touristes prenaient déjà des réservations au mois de juin alors qu’habituellement la saison commence à la mi-juillet.

Selon des informations de Béatrice Rooney.