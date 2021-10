À la rencontre des candidats à la mairie de Bécancour

Lucie Allard se porte candidate à la mairie de Bécancour. Photo : Radio-Canada

Lucie Allard est directrice générale du CPE Chez-moi chez-toi et a aussi été présidente d’Entreprendre MRC Bécancour. Elle a déjà été directrice générale et secrétaire-trésorière pour la municipalité de Saint-Wenceslas.

Karl Grondin se porte candidat à la mairie de Bécancour. Photo : Radio-Canada

Karl Grondin a été conseiller municipal à Bécancour de 2009 à 2013. Il avait tenté sa chance à la mairie à Bécancour en 2013. Il a travaillé comme attaché politique du député Donald Martel jusqu’aux présentes élections municipales.

Denis Vouligny se porte candidat à la mairie de Bécancour. Photo : Radio-Canada

Denis Vouligny est entrepreneur dans le secteur des télécommunications, il est conseiller municipal à Bécancour depuis 2017. Au fil des ans, il s’est impliqué auprès d’organismes locaux, dont le comité des loisirs de Saint-Grégoire, la Chambre de commerce et la Caisse Desjardins Godefroy.

Blak (Daniel) Blackburn se porte candidat à la mairie de Bécancour. Photo : Radio-Canada

Blak D. Blackburn est chef du Bloc pot, un parti provincial défendant les enjeux entourant le cannabis. Il est aussi chef du Parti marijuana, qui est le pendant fédéral dans cette cause. Blak D. Blackburn a commencé à militer pour la légalisation du cannabis en 2001.

Pourquoi vous présenter à la mairie?

Lucie Allard : Parce que j’ai une passion pour ma ville et que je veux contribuer à son rayonnement. Je veux être un acteur actif dans son développement et vraiment travailler pour la qualité de vie des citoyennes et des citoyens de Bécancour.

Karl Grondin : Ça fait 12 ans que je suis au service des citoyens si on peut dire, près de la politique. Je n’ai pas commencé hier. Je suis intéressé à donner du temps à la population et partager mon expérience et mes contacts.

Denis Vouligny : Depuis quatre ans que je suis là, je me suis dit : Pourquoi ne pas m’impliquer plus loin. J’aime ça, c’est motivant de voir actuellement tout ce qui se passe dans la ville de Bécancour. C’est vraiment entre autres ça qui fait que [j’ai] la motivation qui vient.

Blak D. Blackburn : Même si je suis chef du Bloc pot, qui est un parti provincial, les enjeux [du cannabis] au niveau municipal doivent être débattus.

Quelle sera votre priorité si vous êtes élu(e)?

Lucie Allard : Le principe qui va guider toutes les décisions du conseil municipal, c’est vraiment le développement durable, que ce soit dans la sphère économique... parce que la croissance économique de la ville me tient vraiment à coeur… que ce soit au niveau écologique, que ce soit au niveau de la gouvernance, tous les projets qui tourneront autour de ça seront très importants.

Karl Grondin : Je me fais beaucoup parler par les citoyens de la sécurité routière. Je pense qu’il y a quand même pas mal de mesures qui peuvent être faites rapidement. Ensuite, c’est sûr que je veux appuyer fermement le projet de zone d’innovation que le député Martel veut mettre en place avec le gouvernement. On sent beaucoup d’effervescence autour de ça.

Denis Vouligny : Surtout l’économie, je vous dirais, et le budget dont il faut se préoccuper. L’économie, bien je parle au secteur commercial, l’industriel dans le parc PME. Ce qui s’en vient dans le parc, bien il y a des infrastructures qu’il faut surveiller pour suivre la cadence de ce qui se passe comme évolution.

Blak D. Blackburn : C’est sûr qu’on va continuer à militer pour mettre fin à la stigmatisation des utilisateurs de cannabis, que ce soit médical ou récréatif.

Quel est le plus grand défi de votre ville?

Lucie Allard : C’est la promotion de l’achat local chez nous. Donc, vraiment faire la promotion de nos services, de nos produits locaux, puis un des moyens qui va être utilisé, bien c’est vraiment l’adoption d’une politique d'approvisionnement local chez nous.

Karl Grondin : On le sait, les gens aiment vivre chez nous. Il faut promouvoir ça et faire en sorte d’attirer le plus de population à rester chez nous. Pour la qualité de service qu’on a, on n’a rien à envier à personne.

Denis Vouligny : Cette année, on a 130 permis de construction donnés à l’heure actuelle. Le défi, c’est de répondre aux exigences, aux besoins de ces nouveaux arrivants-là qui vont s’installer.

Avec la collaboration de Raphaëlle Drouin