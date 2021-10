Le taux de fréquentation des lieux d'hébergement a augmenté de 36 % dans la région durant la dernière saison estivale.

Il a même dépassé 2019 de 13,7 %, selon le plus récent bilan du ministère du Tourisme.

Cette année a été une année exceptionnelle pour les sites et les attraits de la région qui ont connu de façon générale une grande hausse et même dans certains cas des années records. Une citation de :Stéphanie Lamarche

Selon le ministère, les incitatifs mis en place telle que Explore Québec sur la route, les Passeport Attraits et la carte annuelle Sépaq ont eu leur effet sur le tourisme régional.

Stéphanie Lamarche, Tourisme Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada / Joël Côté

La directrice principale à Tourisme Abitibi-Témiscamingue Stéphanie Lamarche confirme cette tendance et parle d'une saison touristique exceptionnelle pour le secteur.

Pour les établissements d'hébergement, plus précisément l'hôtellerie de ce que les gestionnaires nous disent, ça a été une excellente année, une année bonne comme on n’en a pas vu depuis longtemps , explique la responsable.

Il y a un bémol à mettre au niveau de l'hébergement, c'est le séjour en pourvoiries. Nos pourvoyeurs n'étaient pas tournés vers le marché québécois et qui reçoivent plus d'Ontariens et d'Américains, eux ont connu plutôt une année difficile , regrette Stéphanie Lamarche.

Plus de visiteurs extérieurs dans les lieux d'accueil

Tout ce qui touche les activités de plein air comme les parcs, les campings et les randonnées étaient des très demandés.

Les sites patrimoniaux et culturels n'étaient pas en reste.

Mais fait à noter, les visiteurs de l'extérieur étaient plus nombreux que ceux de la région, précise à nouveau Stéphanie Lamarche.

Fait à noter cette année, si je regarde les lieux d'accueil touristique, les données nous disent - habituellement les gens de l'Abitibi-Témiscamingue s'approprient leurs lieux d'accueil et vont chercher de l'information dans les lieux d'accueil - mais cette année fait notable, les gens de l'extérieur ont été la majorité des clients qui ont visité nos lieux d'accueil et les sites et les attraits nous disent la même chose, que les gens de l'extérieur étaient en nombre plus important que les gens de la région , a-t-elle fait remarquer.

Une vidéo où l'on aperçoit des attraits de la région a été créée pour la campagne On décroche? Photo : Capture d'écran/Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Une tendance notée par le bureau d’information touristique de Val-d’Or dans un bilan communiqué en août.

Ce qui distingue toutefois cette année des autres années, c’est qu’il y a une hausse importante de visiteurs provenant des autres régions du Québec notamment de de la région Québec, de Montréal et de la Montérégie , explique le bureau.

Ce dernier a noté aussi une baisse de la clientèle locale, qui peut s’expliquer par le fait que l’information touristique et plusieurs services que nous offrons sont de plus en plus accessibles sur le web.

Stéphanie Lamarche de Tourisme Abitibi-Témiscamingue rappelle par ailleurs que le principal défi du secteur et d'attirer de la main-d’œuvre.